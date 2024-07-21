«Это бешенство и беспредел»: Фадеев отреагировал на скандальное выступление Глюкозы в Красноярске

Продюсер Фадеев назвал беспределом концерт Глюкозы в Красноярске
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Фадеев намерен запретить Ионовой петь свои песни и использовать псевдоним ГлюкoZa
Максим Фадеев намерен запретить Ионовой петь свои песни и использовать псевдоним ГлюкoZa Фото:

Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев заявил, что собирается запретить певице Наталье Чистяковой-Ионовой использовать бренд «ГлюкoZa». Поводом для этого послужил скандал на концерте артистки в Красноярске, который музыкант назвал «бешенством и беспределом».

«То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Затрагивается моя репутация. Это точно бешенство, этот беспредел нужно прекращать», — поделился мнением Максим Фадеев в своем telegram-канале. Музыкант добавил, что сейчас вместе с юристами готовит иск, который лишит певицу возможности исполнять его песни и пользоваться псевдонимом, специально придуманным для группы.

Ранее Фадеев сообщал о возобновлении проекта «ГлюкoZa», но уже без Ионовой. Та в ответ отказала продюсеру в использовании ее сценического имени. Последней каплей стало выступление певицы в Красноярске. По словам горожан, артистка трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя на концерте были дети.

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Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев заявил, что собирается запретить певице Наталье Чистяковой-Ионовой использовать бренд «ГлюкoZa». Поводом для этого послужил скандал на концерте артистки в Красноярске, который музыкант назвал «бешенством и беспределом». «То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Затрагивается моя репутация. Это точно бешенство, этот беспредел нужно прекращать», — поделился мнением Максим Фадеев в своем telegram-канале. Музыкант добавил, что сейчас вместе с юристами готовит иск, который лишит певицу возможности исполнять его песни и пользоваться псевдонимом, специально придуманным для группы. Ранее Фадеев сообщал о возобновлении проекта «ГлюкoZa», но уже без Ионовой. Та в ответ отказала продюсеру в использовании ее сценического имени. Последней каплей стало выступление певицы в Красноярске. По словам горожан, артистка трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя на концерте были дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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