«Это бешенство и беспредел»: Фадеев отреагировал на скандальное выступление Глюкозы в Красноярске

Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев заявил, что собирается запретить певице Наталье Чистяковой-Ионовой использовать бренд «ГлюкoZa». Поводом для этого послужил скандал на концерте артистки в Красноярске, который музыкант назвал «бешенством и беспределом».
«То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Затрагивается моя репутация. Это точно бешенство, этот беспредел нужно прекращать», — поделился мнением Максим Фадеев в своем telegram-канале. Музыкант добавил, что сейчас вместе с юристами готовит иск, который лишит певицу возможности исполнять его песни и пользоваться псевдонимом, специально придуманным для группы.
Ранее Фадеев сообщал о возобновлении проекта «ГлюкoZa», но уже без Ионовой. Та в ответ отказала продюсеру в использовании ее сценического имени. Последней каплей стало выступление певицы в Красноярске. По словам горожан, артистка трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя на концерте были дети.
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