Губернатор ЯНАО Артюхов сохранил место председателя комиссии в Госсовете

Владимир Путин назначил Артюхова председателем комиссии по направлению "Молодежь и дети"
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сохранил свое место председателя комиссии, отвечающей за молодежную политику, в Госсовете. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.
"Назначить: председателем комиссии по направлению "Молодежь и дети" — Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхова Д.А. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания" — гласит текст документа.
Председателем комиссии, отвечающей за молодежную политику, в Госсовете Артюхова до этого назначали в 2021 году. Глава ЯНАО тогда отметил, что работа с молодыми людьми — важнейшая стратегическая задача.
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