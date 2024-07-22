22 июля 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов сохранил место председателя комиссии в Госсовете

Губернатора ЯНАО Артюхова назначили председателем одной из комиссий в Госсовете
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин назначил Артюхова председателем комиссии по направлению "Молодежь и дети"
Владимир Путин назначил Артюхова председателем комиссии по направлению "Молодежь и дети" Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сохранил свое место председателя комиссии, отвечающей за молодежную политику, в Госсовете. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. 

"Назначить: председателем комиссии по направлению "Молодежь и дети" — Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхова Д.А. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания" — гласит текст документа.

Председателем комиссии, отвечающей за молодежную политику, в Госсовете Артюхова до этого назначали в 2021 году. Глава ЯНАО тогда отметил, что работа с молодыми людьми — важнейшая стратегическая задача.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сохранил свое место председателя комиссии, отвечающей за молодежную политику, в Госсовете. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.  "Назначить: председателем комиссии по направлению "Молодежь и дети" — Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхова Д.А. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания" — гласит текст документа. Председателем комиссии, отвечающей за молодежную политику, в Госсовете Артюхова до этого назначали в 2021 году. Глава ЯНАО тогда отметил, что работа с молодыми людьми — важнейшая стратегическая задача.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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