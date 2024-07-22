22 июля 2024

Собчак заступилась за Глюкозу в конфликте с Фадеевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Ксения Собчак заявила, что Фадеев «цинично пользуется ситуацией»
Ксения Собчак заявила, что Фадеев «цинично пользуется ситуацией» Фото:

Журналистка Ксения Собчак заступилась за певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова), против которой ее бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить иск из-за концерта в Красноярске. По ее словам, экс-руководитель решил воспользоваться скандалом на фоне трагедии в семье певицы.

«Конечно, особенно мерзко, что, зная про смерть Лидии и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она также заявила, что знала об истинной причине состояния певицы во время эксцентричного выступления.

Сама Глюкоза заявила, что во время концерта на нее подействовали снотворное и антидепрессанты, которые она начала принимать после смерти бабушки, которая растила ее. Чистякова также подчеркнула, что впервые в жизни принимает данные лекарства и не знает, как они на нее будут действовать.

Еще 20 июля певица выступила на Дне металлурга в Красноярске, где зрители пожаловались на ее неадекватное поведение. Максим Фадеев заявил, что решил совместно с юристами подготовить иск к Глюкозе, который лишил бы ее права пользоваться псевдонимом и исполнять хиты. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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Журналистка Ксения Собчак заступилась за певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова), против которой ее бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить иск из-за концерта в Красноярске. По ее словам, экс-руководитель решил воспользоваться скандалом на фоне трагедии в семье певицы. «Конечно, особенно мерзко, что, зная про смерть Лидии и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она также заявила, что знала об истинной причине состояния певицы во время эксцентричного выступления. Сама Глюкоза заявила, что во время концерта на нее подействовали снотворное и антидепрессанты, которые она начала принимать после смерти бабушки, которая растила ее. Чистякова также подчеркнула, что впервые в жизни принимает данные лекарства и не знает, как они на нее будут действовать. Еще 20 июля певица выступила на Дне металлурга в Красноярске, где зрители пожаловались на ее неадекватное поведение. Максим Фадеев заявил, что решил совместно с юристами подготовить иск к Глюкозе, который лишил бы ее права пользоваться псевдонимом и исполнять хиты. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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