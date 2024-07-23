Российские военные освободили Ивано-Дарьевку в ДНР

ВС РФ освободили очередной населенный пункт 23 июля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка, который расположен в ДНР. Информацию об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Информация опубликована в
Ранее ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Еще была освобождена Юрьевка в ДНР.
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