Российские военные освободили Ивано-Дарьевку в ДНР

23 июля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили очередной населенный пункт 23 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка, который расположен в ДНР. Информацию об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Ранее ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Еще была освобождена Юрьевка в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка, который расположен в ДНР. Информацию об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Ранее ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Еще была освобождена Юрьевка в ДНР.