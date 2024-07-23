Российские военные освободили Ивано-Дарьевку в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
ВС РФ освободили очередной населенный пункт 23 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка, который расположен в ДНР. Информацию об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Еще была освобождена Юрьевка в ДНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка, который расположен в ДНР. Информацию об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Ранее ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Еще была освобождена Юрьевка в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...