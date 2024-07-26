Проколотые шины, фальшивые аккаунты, июльские ливни: выборы в Челябинска вышли на новый этап

Кампания по выборам в гордуму Челябинска развернулась в соцсетях

27 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Мошенники создали фальшивый аккаунт депутата Антона Рыжего Фото: Александра Пруссакова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 В Челябинске закончился прием документов от кандидатов в гордуму. До 9 июля будут приняты решения о регистрации. Затем начнется агитационная кампания, а пока кандидаты ушли в соцсети. URA.RU изучило ряд аккаунтв, кто хочет получить место в новом составе гордумы. Помощь в СВО и разбитый автомобиль Действующий депутат гордумы Илья Исайчук, выдвинувшийся по округу № 1, делает акцент на освещение своей депутатской работы в Калининском районе. Он сообщает о проведенном приеме жителей округа и о том, как со своей командой чистил берег Миасса от мусора. Также Исайчук рассказывает о поездке в донецкую Волноваху, где его фирма помогла восстановить пострадавшую при обстрелах ВСУ крышу дома местного священника. Его соперник по округу Евгений Бакланов пиарится на истории, в которой неизвестные ночью причинили ущерб его машине. У автомобиля проткнули колеса и разбили стекла. При этом никакой иной активности в соцсетях у Бакланова нет. Александр Галкин пиарится на коммунальной тематике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эту же историю разгоняют и однопартийцы Бакланова из «Справедливой России». Так, кандидат по округу № 5 из Курчатовского района Александр Галкин разместил на своей странице обращение к председателю СКР Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В заявлении говорится, что нападение на машину Бакланова связано с его политической деятельностью и является актом устрашения. На выборах в 2019 году Галкин избрался от «Единой России». Сменив партийные флаги, он двигает повестку эсеров — требует заморозить коммунальные тарифы. Выставка НАТО и скандал с эсерами Соперник Галкина, глава Курчатовского района Сергей Антипов рассказывает о посещении им трофейной техники НАТО, продвигая тему патриотизма. Как глава он лично общается с избирателями на встречах по благоустройству дворов. Сергей Антипов как глава встречается с жителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посетил выставку техники НАТО и депутат гордумы, выдвинувшийся по округу № 10 в Ленинском районе Иван Горнов. Особой активностью в соцсетях Горнов не проявляет, но заметен офлайн. Район увешан щитами с его агитационными материалами. Как и Галкин, эксплуатирует тему атаки на машину Бакланова кандидат-эсер по округу № 4, бывший единоросс Андрей Кондратьев. Требует найти виновных. Его оппонент от ЕР Антон Рыжий рассказал о попытке нападения на него, совершенной во время праздника двора. Также Рыжий разоблачает фальшивый аккаунт и группу, которые от его имени создали мошенники. Кроме того, как медик он дает подписчикам профессиональные советы по сохранению здоровья. Оппонент Рыжего и Кондратьева от партии «Новые люди», депутат Калининского райсовета бывший эсер Дмитрий Иванов после того как разместил видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину, особой активности долго не проявлял. В своем обращении он просил провести проверку действий реготделения «Справедливой России». В свежей записи он рассказывает о празднике двора. Владимир Корнев активно критикует Владимира Бурматова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU День металлурга и критика Бурматова Эсер и действующий депутат Владимир Корнев, выдвинувшийся по округу № 14 в Металлургическом районе, вполне логично поздравляет читателей с Днем металлурга. На фотографии Корнев изображен на фоне льющегося раскаленного металла. Также Корнев уличает в невыполнении обещаний по восстановлению в районе бани депутата Госдумы Владимира Бурматова. Корнев известен нелюбовью к Бурматову и его помощникам. Сам Бурматов на претензии Корнева не реагирует. А в топе своей страницы Корнев закрепил собственную биографию. Другой депутат из Металлургического района, баллотирующийся по округу № 15 Станислав Новичихин также поздравил свою аудиторию с Днем металлурга. Новичихин делает акцент на рассказах о встречах с жителями и организованных им праздниках двора. Чубайс и трудовые отряды Константин Нациевский возмущается тем, почему не посадили Анатолия Чубайса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коммунисты на выборах традиционно делают упор на фактах социальной несправедливости. Кандидат по округу № 18 в Советском районе Константин Нациевский рассказывает о несоразмерных доходам приобретениях, сделанных представителями других политических партий, а также о коррупции в министерстве обороны. Также Нациевский разместил фото Анатолия Чубайса с комментарием, что этот человек не сидел, а почему не сидел — неизвестно. Оппонент Нациевского, единоросс Виталий Рыльских рассказывает о совместной поездке по объектам благоустройства с мэром Натальей Котовой. Также Рыльских отчитывается о помощи, собранной бойцам СВО, о своем участии в субботниках и поздравлении с Днем металлурга работников завода «Трубодеталь». Депутат Тракторозаводского райсовета Виген Мхитарян сообщает о том, что подал документы для выдвижения в гордуму по избирательному округу № 21. Депутат гордумы Олег (округ 11) Толмачев ищет единомышленников в лице садоводов. «Среди лета есть праздник — День садовода. Есть здесь дачники? С праздником, друзья!» — обращается к подписчикам Толмачев. рассказал о реконструкции дорог и запустил флэшмоб фотографий с украшенными клумбами. Также Толмачев отчитался как идет ликвидация последствий июльских ливней на улице Энергетиков. Эту повестку у него пытается перехватить соперник по округу, депутат Ленинского райсовета, бывший единоросс, а ныне Ильяс Бахтеев. Бахтеев, как и Толмачев, навещает дворы на Энергетиков и пишет, что именно он и никто другой, решает проблему. «Скандальные ситуации возникают от нервозности» Политолог Александр Юрин считает, что в нынешней избирательной кампании в гордуму Челябинска медиакоммуникации будут иметь большее значение, чем раньше. Особенно это касается соцсетей и СМИ. Юрин напомнил, что округа стали в семь раз крупнее, чем на выборах депутатов районов. Челябинцам предстоит избрать 37 депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «В таких условиях возрастает роль медиа и агитации через СМИ и интернет, поскольку у кандидатов больше нет возможности пешком обойти весь округ, как это было в округах с пятью тысячами избирателей, и полностью отказаться от электронных средств информации. Поэтому кандидаты повышают свою медийную активность. Какие-то скандальные ситуации возникают от нервозности некоторых кандидатов, которые не понимают, как избираться в таком большом округе. Но это единичные случаи», — заявил URA.RU Юрин. Облизбирком сообщил, что в выборах в гордуму Челябинска принимают участие 313 кандидатов. Из них 183 человека выдвинулись по 25 одномандатным округам, остальные будут претендовать на места по партийным спискам. Из 183 кандидатов-одномандатников по состоянию на 24 июля 15 утратили статус кандидата. Среди них — выдвинувшиеся от партии «Зеленая альтернатива» и в качестве самовыдвиженцев двойники действующих депутатов Андрей Кондратьев, Александр Галкин и Илья Исайчук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске закончился прием документов от кандидатов в гордуму. До 9 июля будут приняты решения о регистрации. Затем начнется агитационная кампания, а пока кандидаты ушли в соцсети. URA.RU изучило ряд аккаунтв, кто хочет получить место в новом составе гордумы. Помощь в СВО и разбитый автомобиль Действующий депутат гордумы Илья Исайчук, выдвинувшийся по округу № 1, делает акцент на освещение своей депутатской работы в Калининском районе. Он сообщает о проведенном приеме жителей округа и о том, как со своей командой чистил берег Миасса от мусора. Также Исайчук рассказывает о поездке в донецкую Волноваху, где его фирма помогла восстановить пострадавшую при обстрелах ВСУ крышу дома местного священника. Его соперник по округу Евгений Бакланов пиарится на истории, в которой неизвестные ночью причинили ущерб его машине. У автомобиля проткнули колеса и разбили стекла. При этом никакой иной активности в соцсетях у Бакланова нет. Эту же историю разгоняют и однопартийцы Бакланова из «Справедливой России». Так, кандидат по округу № 5 из Курчатовского района Александр Галкин разместил на своей странице обращение к председателю СКР Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В заявлении говорится, что нападение на машину Бакланова связано с его политической деятельностью и является актом устрашения. На выборах в 2019 году Галкин избрался от «Единой России». Сменив партийные флаги, он двигает повестку эсеров — требует заморозить коммунальные тарифы. Выставка НАТО и скандал с эсерами Соперник Галкина, глава Курчатовского района Сергей Антипов рассказывает о посещении им трофейной техники НАТО, продвигая тему патриотизма. Как глава он лично общается с избирателями на встречах по благоустройству дворов. Посетил выставку техники НАТО и депутат гордумы, выдвинувшийся по округу № 10 в Ленинском районе Иван Горнов. Особой активностью в соцсетях Горнов не проявляет, но заметен офлайн. Район увешан щитами с его агитационными материалами. Как и Галкин, эксплуатирует тему атаки на машину Бакланова кандидат-эсер по округу № 4, бывший единоросс Андрей Кондратьев. Требует найти виновных. Его оппонент от ЕР Антон Рыжий рассказал о попытке нападения на него, совершенной во время праздника двора. Также Рыжий разоблачает фальшивый аккаунт и группу, которые от его имени создали мошенники. Кроме того, как медик он дает подписчикам профессиональные советы по сохранению здоровья. Оппонент Рыжего и Кондратьева от партии «Новые люди», депутат Калининского райсовета бывший эсер Дмитрий Иванов после того как разместил видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину, особой активности долго не проявлял. В своем обращении он просил провести проверку действий реготделения «Справедливой России». В свежей записи он рассказывает о празднике двора. День металлурга и критика Бурматова Эсер и действующий депутат Владимир Корнев, выдвинувшийся по округу № 14 в Металлургическом районе, вполне логично поздравляет читателей с Днем металлурга. На фотографии Корнев изображен на фоне льющегося раскаленного металла. Также Корнев уличает в невыполнении обещаний по восстановлению в районе бани депутата Госдумы Владимира Бурматова. Корнев известен нелюбовью к Бурматову и его помощникам. Сам Бурматов на претензии Корнева не реагирует. А в топе своей страницы Корнев закрепил собственную биографию. Другой депутат из Металлургического района, баллотирующийся по округу № 15 Станислав Новичихин также поздравил свою аудиторию с Днем металлурга. Новичихин делает акцент на рассказах о встречах с жителями и организованных им праздниках двора. Чубайс и трудовые отряды Коммунисты на выборах традиционно делают упор на фактах социальной несправедливости. Кандидат по округу № 18 в Советском районе Константин Нациевский рассказывает о несоразмерных доходам приобретениях, сделанных представителями других политических партий, а также о коррупции в министерстве обороны. Также Нациевский разместил фото Анатолия Чубайса с комментарием, что этот человек не сидел, а почему не сидел — неизвестно. Оппонент Нациевского, единоросс Виталий Рыльских рассказывает о совместной поездке по объектам благоустройства с мэром Натальей Котовой. Также Рыльских отчитывается о помощи, собранной бойцам СВО, о своем участии в субботниках и поздравлении с Днем металлурга работников завода «Трубодеталь». Депутат Тракторозаводского райсовета Виген Мхитарян сообщает о том, что подал документы для выдвижения в гордуму по избирательному округу № 21. Депутат гордумы Олег (округ 11) Толмачев ищет единомышленников в лице садоводов. «Среди лета есть праздник — День садовода. Есть здесь дачники? С праздником, друзья!» — обращается к подписчикам Толмачев. рассказал о реконструкции дорог и запустил флэшмоб фотографий с украшенными клумбами. Также Толмачев отчитался как идет ликвидация последствий июльских ливней на улице Энергетиков. Эту повестку у него пытается перехватить соперник по округу, депутат Ленинского райсовета, бывший единоросс, а ныне Ильяс Бахтеев. Бахтеев, как и Толмачев, навещает дворы на Энергетиков и пишет, что именно он и никто другой, решает проблему. «Скандальные ситуации возникают от нервозности» Политолог Александр Юрин считает, что в нынешней избирательной кампании в гордуму Челябинска медиакоммуникации будут иметь большее значение, чем раньше. Особенно это касается соцсетей и СМИ. Юрин напомнил, что округа стали в семь раз крупнее, чем на выборах депутатов районов. «В таких условиях возрастает роль медиа и агитации через СМИ и интернет, поскольку у кандидатов больше нет возможности пешком обойти весь округ, как это было в округах с пятью тысячами избирателей, и полностью отказаться от электронных средств информации. Поэтому кандидаты повышают свою медийную активность. Какие-то скандальные ситуации возникают от нервозности некоторых кандидатов, которые не понимают, как избираться в таком большом округе. Но это единичные случаи», — заявил URA.RU Юрин. Облизбирком сообщил, что в выборах в гордуму Челябинска принимают участие 313 кандидатов. Из них 183 человека выдвинулись по 25 одномандатным округам, остальные будут претендовать на места по партийным спискам. Из 183 кандидатов-одномандатников по состоянию на 24 июля 15 утратили статус кандидата. Среди них — выдвинувшиеся от партии «Зеленая альтернатива» и в качестве самовыдвиженцев двойники действующих депутатов Андрей Кондратьев, Александр Галкин и Илья Исайчук.