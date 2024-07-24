Пожарные уже прибыли на место проишествия
В Новом Уренгое(ЯНАО) горит расселенный двухэтажный дом по улице Набережная. Очаг возгорания захватил 100 квадратных метров помещения, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«В 18:02 24 июля в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании в расселенном двухэтажном доме по улице Набережная, 42», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале
Пожарные уже на месте вызова. Как сообщается спасателями, угрозы рядом стоящим зданиям нет. Причины возгорания выясняются.
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