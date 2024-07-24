В Новом Уренгое горит деревянный дом. Видео

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Пожарные уже прибыли на место проишествия
Пожарные уже прибыли на место проишествия Фото:

В Новом Уренгое(ЯНАО) горит расселенный двухэтажный дом по улице Набережная. Очаг возгорания захватил 100 квадратных метров помещения, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В 18:02 24 июля в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании в расселенном двухэтажном доме по улице Набережная, 42», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале

Пожарные уже на месте вызова. Как сообщается спасателями, угрозы рядом стоящим зданиям нет. Причины возгорания выясняются.

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В Новом Уренгое(ЯНАО) горит расселенный двухэтажный дом по улице Набережная. Очаг возгорания захватил 100 квадратных метров помещения, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 18:02 24 июля в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании в расселенном двухэтажном доме по улице Набережная, 42», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале Пожарные уже на месте вызова. Как сообщается спасателями, угрозы рядом стоящим зданиям нет. Причины возгорания выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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