24 июля 2024

Полиция вместе с ОМОН устроила облаву на мигрантов на рынке Ханты-Мансийска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На рынке в Ханты-Мансийске прошли облавы на мигрантов
На рынке в Ханты-Мансийске прошли облавы на мигрантов Фото:

Силовики устроили рейд на нелегальных мигрантов на рынке в Ханты-Мансийске. Местные жители сообщили URA.RU, что облавы проходят по всему городу.

«Полиция проверяет мигрантов на рынке в столице Югры. Вчера на стройке видели облаву, говорят, что такие рейды проходят сейчас постоянно сейчас — чистят город», — сообщил житель Ханты-Мансийска.

Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. «Рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства проводятся  по всему региону на постоянной основе.  За сутки составлено 17 протоколов за нарушения  в области трудовой миграции», — сообщили журналисту агентства в окружной полиции.

Больше всего нарушений (13) выявили в Сургуте, по одному — в Нефтеюганске, Нягани, Белоярском и Сургутском районах. В ходе рейдов обнаружили двух иностранных граждан, которые незаконно находились на территории России. Полиция  возбудила два уголовных дела  из-за фиктивной регистрации мигрантов.

 Ранее URA.RU писало, что  полицейские устроили в Сургуте (ХМАО) рейд на нелегальных мигрантов. Силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.

Полиция и ОМОН проводят рейд на рынке в Ханты-Мансийске
Полиция и ОМОН проводят рейд на рынке в Ханты-Мансийске
Фото:

Автор видео: читатель URA.RU

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Силовики устроили рейд на нелегальных мигрантов на рынке в Ханты-Мансийске. Местные жители сообщили URA.RU, что облавы проходят по всему городу. «Полиция проверяет мигрантов на рынке в столице Югры. Вчера на стройке видели облаву, говорят, что такие рейды проходят сейчас постоянно сейчас — чистят город», — сообщил житель Ханты-Мансийска. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. «Рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства проводятся  по всему региону на постоянной основе.  За сутки составлено 17 протоколов за нарушения  в области трудовой миграции», — сообщили журналисту агентства в окружной полиции. Больше всего нарушений (13) выявили в Сургуте, по одному — в Нефтеюганске, Нягани, Белоярском и Сургутском районах. В ходе рейдов обнаружили двух иностранных граждан, которые незаконно находились на территории России. Полиция  возбудила два уголовных дела  из-за фиктивной регистрации мигрантов.  Ранее URA.RU писало, что  полицейские устроили в Сургуте (ХМАО) рейд на нелегальных мигрантов. Силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев. Автор видео: читатель URA.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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