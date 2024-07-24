Силовики устроили рейд на нелегальных мигрантов на рынке в Ханты-Мансийске. Местные жители сообщили URA.RU, что облавы проходят по всему городу.
«Полиция проверяет мигрантов на рынке в столице Югры. Вчера на стройке видели облаву, говорят, что такие рейды проходят сейчас постоянно сейчас — чистят город», — сообщил житель Ханты-Мансийска.
Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. «Рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства проводятся по всему региону на постоянной основе. За сутки составлено 17 протоколов за нарушения в области трудовой миграции», — сообщили журналисту агентства в окружной полиции.
Больше всего нарушений (13) выявили в Сургуте, по одному — в Нефтеюганске, Нягани, Белоярском и Сургутском районах. В ходе рейдов обнаружили двух иностранных граждан, которые незаконно находились на территории России. Полиция возбудила два уголовных дела из-за фиктивной регистрации мигрантов.
Ранее URA.RU писало, что полицейские устроили в Сургуте (ХМАО) рейд на нелегальных мигрантов. Силовики привлекли к административной ответственности почти 70 иностранцев.
Автор видео: читатель URA.RU
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