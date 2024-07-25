Велодорожки обустроят вдоль Пермякова, от улицы Менделеева до 50 лет Октября
В Тюмени обустроят велодорожки вдоль улицы Пермякова. Тендер на соответствующие работы, стоимостью более 40 млн рублей, размещен на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по устройству велодорожек (улица Пермякова: от Дмитрия Менделеева до 50 лет Октября). Начальная цена — 42 015 985 рублей», — сказанов документации.
Сейчас тендер находится на этапе подачи заявок от потенциальных подрядчиков. Победитель аукциона должен будет закончить работы до середины октября.
Комфортно ездить на велосипедах можно будет на данном участке
Велодорожки протянутся по выделенной траектории
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