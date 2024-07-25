25 июля 2024

В Тюмени построят новые велодорожки. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Велодорожки обустроят вдоль Пермякова, от улицы Менделеева до 50 лет Октября
Велодорожки обустроят вдоль Пермякова, от улицы Менделеева до 50 лет Октября Фото:

В Тюмени обустроят велодорожки вдоль улицы Пермякова. Тендер на соответствующие работы, стоимостью более 40 млн рублей, размещен на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по устройству велодорожек (улица Пермякова: от Дмитрия Менделеева до 50 лет Октября). Начальная цена — 42 015 985 рублей», — сказанов документации.

Сейчас тендер находится на этапе подачи заявок от потенциальных подрядчиков. Победитель аукциона должен будет закончить работы до середины октября.

Комфортно ездить на велосипедах можно будет на данном участке
Комфортно ездить на велосипедах можно будет на данном участке
Фото:
Велодорожки протянутся по выделенной траектории
Велодорожки протянутся по выделенной траектории
Фото:

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В Тюмени обустроят велодорожки вдоль улицы Пермякова. Тендер на соответствующие работы, стоимостью более 40 млн рублей, размещен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по устройству велодорожек (улица Пермякова: от Дмитрия Менделеева до 50 лет Октября). Начальная цена — 42 015 985 рублей», — сказанов документации. Сейчас тендер находится на этапе подачи заявок от потенциальных подрядчиков. Победитель аукциона должен будет закончить работы до середины октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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