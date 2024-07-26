«Выпили мало»: что произошло в екатеринбургском баре, у которого умер экс-министр

Экс-министр Черемушкин скончался возле бара в Екатеринбурге до приезда врачей

26 июля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Константин Черемушкин отдыхал в баре с родными Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бригада медиков приехала к екатеринбургскому бару Fjord в районе часа ночи 26 июля, чтобы попытаться реанимировать пермского экс-министра Константина Черемушкина, которому внезапно стало плохо. К сожалению, прибыв на вызов, врачи лишь констатировали факт смерти. Учредитель заведения Константин Целолихин рассказал URA.RU, что происходило в пабе в момент трагедии. Вечером 25 июля Черемушкин пришел в бар со своими сыновьями. «По описанию, которое мы из СМИ получаем, вспомнили, что примерно такие люди были у нас. Но мы не сильно обращаем внимания на гостей. Люди приходят, отдыхают, а что там дальше у них происходит, не знаем. Могу сказать, что они просто отдыхали компанией, выпили-то не так много, как у нас обычно [выпивают]. В 23 часа эти люди ушли из бара, примерно через два часа сотрудники услышали сирену скорой помощи. Но утверждать точно, что бригада приезжала для [Черемушкина], не можем», — рассказал Целолихин. Новость по теме Чем запомнился экс-министр из Перми, умерший в баре Екатеринбурга О том, что бывший пермский министр скончался, URA.RU сообщило днем. Старший сын Дмитрий и супруга Елена отказались от комментариев. Агентство выражает соболезнования родным и близким чиновника. Черемушкину было 53 года. С 1995-го по 2007-й он работал в администрации ЯНАО. Затем возглавил ямальское управление Росприроднадзора. В феврале 2013 года стал замминистра природных ресурсов Пермского края, а через две года возглавил министерство. В 2017-м его назначили руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бригада медиков приехала к екатеринбургскому бару Fjord в районе часа ночи 26 июля, чтобы попытаться реанимировать пермского экс-министра Константина Черемушкина, которому внезапно стало плохо. К сожалению, прибыв на вызов, врачи лишь констатировали факт смерти. Учредитель заведения Константин Целолихин рассказал URA.RU, что происходило в пабе в момент трагедии. Вечером 25 июля Черемушкин пришел в бар со своими сыновьями. «По описанию, которое мы из СМИ получаем, вспомнили, что примерно такие люди были у нас. Но мы не сильно обращаем внимания на гостей. Люди приходят, отдыхают, а что там дальше у них происходит, не знаем. Могу сказать, что они просто отдыхали компанией, выпили-то не так много, как у нас обычно [выпивают]. В 23 часа эти люди ушли из бара, примерно через два часа сотрудники услышали сирену скорой помощи. Но утверждать точно, что бригада приезжала для [Черемушкина], не можем», — рассказал Целолихин. О том, что бывший пермский министр скончался, URA.RU сообщило днем. Старший сын Дмитрий и супруга Елена отказались от комментариев. Агентство выражает соболезнования родным и близким чиновника. Черемушкину было 53 года. С 1995-го по 2007-й он работал в администрации ЯНАО. Затем возглавил ямальское управление Росприроднадзора. В феврале 2013 года стал замминистра природных ресурсов Пермского края, а через две года возглавил министерство. В 2017-м его назначили руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора.