Чем запомнился экс-министр из Перми, умерший в баре Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ночь на 26 июля скончался руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин, который в 2013-2017 годах занимал пост министра природных ресурсов Пермского края. URA.RU вспоминает, чем запомнился прикамским политэлитам приехавший в регион из ЯНАО чиновник.
Константин Черемушкин был назначен замминистра природных ресурсов в команде экс-губернатора Виктора Басаргина в начале 2013 года. Спустя пару недель его повысили до министра.
С 1995 года, то есть сразу после окончания Уральской государственной горно-геологической академии, Черемушкин работал в администрации ЯНАО. Начинал с секретаря региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а в Пермь перешел с позиции замдиректора департамента по развитию агропромышленного комплекса.
Поскольку в это же время на руководящих постах в администрации ЯНАО работал бывший пермский вице-премьер Олег Демченко (самый презираемый пермскими политэлитами соратник экс-губернатора Виктора Басаргина), то Черемушкина сразу окрестили человеком Демченко. Когда в конце 2015 года Демченко оставил пост вице-премьера в правительстве Басаргина, на его место прочили Черемушкина. Но назначение не состоялось.
За четыре года работы министром природных ресурсов Константин Черемушкин, в отличие от всех остальных членов команды Виктора Басаргина, не был замешан ни в одном скандале. Не было к нему претензий и у назначенного в феврале 2017 года врио губернатора Максима Решетникова. Единственный казус случился во время поездки Решетникова в Коми-округ, где на совещании с лесозаготовителями те пожаловались главе региона на высокие цены, по которым министерство Черемушкина продает лес на аукционах. Решетников тогда посоветовал бизнесу и чиновникам сблизить позиции и общаться почаще.
Однако в скандалах оказалась замешана жена Константина Черемушкина Елена Товмасян, которая приехала в Пермь вслед за мужем в конце 2014 года. Она была назначена руководителем департамента земельных отношений администрации Перми. Товмасян тоже работала в структурах власти ЯНАО: возглавляла ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ямало-Ненецкому автономному округу (Салехард), была замдиректора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО, директором ГКУ «Дирекция по развитию сельских территорий». В феврале 2017 года заместителя Товмасян в ДЗО Павла Пахунова задержали за получение взятки. По итогам проверки в департаменте, которую поручил провести экс-мэр Дмитрий Самойлов, Товмасян объявили выговор и предложили написать заявление по собственному желанию. Дело в том, что Дмитрий Самойлов ранее заявлял, что руководители должны нести ответственность за проступки подчиненного. Елена Товмасян оставила должность в мае 2017 года.
Дмитрий Черемушкин ушел в августе. По согласованию с Максимом Решетниковым, он принял участие в конкурсе по отбору нового главы Западно-Уральского управления Ростехнадзора и 14 августа возглавил его. В ведении управления находятся Пермский край, Башкортостан, Удмуртия, Кировская и Оренбургская области.
Единственное появление Черемушкина в непростой истории на посту главы управления Ростехнадзора случилось в 2018 году. И связана она была с массовой заменой лифтов. Тогда фонд капремонта не смог ввести в эксплуатацию новые кабины: удалось запустить лишь 151 лифт из 500. Проблему нашли на уровне Ростехнадзора: лифты должны были принимать сотрудники управления, а людей физически не хватало. Ситуацию осложняло обилие документов, необходимых для приемки. Черемушкин тогда заявлял в СМИ, что краевое управление Ростехнадзора направило в фонд капремонта перечень типовых нарушений. Участвовавший в той ситуации источник URA.RU отмечает, что в конечном итоге краевым властям тогда удалось договориться с Ростехнадзором, в том числе, благодаря Черемушкину. «Совершенно вменяемый чиновник, идущий навстречу в пределах разумного», — вспоминают его в пермских политэлитах.
Константин Черемушкин стал единственным чиновником из команды Виктора Басаргина, которому удалось выстроить взаимоотношения с пермскими элитами. Все остальные министры умудрились были для пермяков «красными тряпками».
«Он остался в Прикамье на посту главы Ростехнадзора во многом благодаря личному таланту и коммуникативному опыту», — заключают инсайдеры. Они вспоминают его исключительно как доброжелательного человека. Черемушкин скончался 26 июля в Екатеринбурге.
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