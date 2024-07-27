В спальне дуб, в туалете золото: самые необычные квартиры на вторичном рынке Тюмени

Вторичный рынок жилья в Тюмени дорос до 1,2 млн рублей за квадратный метр

28 июля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Даже самые дорогие дизайнерские решения бывают очень неоднозначными Фото: Анна Майорова © URA.RU По данным отдела аналитики федерального агентства «Этажи», средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья на тюменском рынке выросла за июнь на 0,31% и составила на стадии предложения 118 тысяч рублей. Однако реальный разброс цен не укладывается в объяснимые рамки: самый дешевый квадрат стоит на рынке чуть больше 20 тысяч рублей, а за самый дорогой придется отдать 1,2 млн. На цену влияют район, инфраструктура, этажность. Еще один фактор — необычные планировки и дизайнерские решения, которые применили при отделке жилья. Корреспондент URA.RU проанализировал предложения и выбрал пять самых необычных квартир, которые сейчас продаются в Тюмени. «Золотой унитаз короля Артура» Самое дорогое предложение оказалось и самым пафосным: за квадратный метр в «трешке» на Малыгина просят 1,23 млн рублей, а вся квартира площадью 121 кв. м. стоит 150 млн. Здесь владелец вложился в шик, не щадя ни кошелька, ни здравого смысла. Одной фразой описать интерьер можно как «Золотой унитаз короля Артура». Основой экспозиции в гостиной на самом деле является большой и почти круглый стол из натурального дерева, предназначенный для десяти персон. Судя по фотографиям, основными материалами отделки комнат стали дерево, кожа и мрамор. Но самое интересное скрывается за закрытыми дверями: в уборной установлены унитаз, покрытый позолотой, и такая же золотая чаша умывальника. В придачу ко всему этому предлагают всю необходимую мебель и массу бытовой техники, включая кондиционеры. По мнению продавца, в этой квартире «можно жить, а можно работать и зарабатывать большие деньги». Про совет рыцарей в объявлении ничего не сказано. Вряд ли за этим столом заседал совет рыцарей Скрин — «Этажи» Сказания о «Священном Граале» приобретают новые смымлы Скрин — «Этажи» Снаружи — «Эрмитаж», внутри — шалаш Следующая квартира площадью в 200 квадратных метров обойдется покупателю в 93 миллиона рублей — это 447 тысяч за один квадрат. Она расположена на пятом этаже элитного строения на Володарского. Странности начинаются уже в подъезде: лепнина, вычурные перила на лестнице, фонтан в викторианском стиле. Для полной иллюзии нахождения в «Эрмитаже» или другом мировом музее не хватает только античных статуй и картин Моне. Но при входе в саму квартиру весь этот лоск остается за порогом: за дверью встречает черновая отделка. В жилье заведены счетчики и коммунальные сети, установлены внутриквартирные двери, окна. Есть системы внутрипольного обогрева. Во все остальное новому владельцу придется вложиться. Ни покрытий, ни мебели, ни техники, судя по фотографиям, тут нет. А на цену повлияло расположение дома: он находится в самой высокой точке на берегу Туры. При первом взгляде кажется, что ты в «Эрмитаже»… Скрин — «Этажи» …но позже понимаешь, что все не так радужно Скрин — «Этажи» Попариться и попрыгать на батуте Следующая необычная позиция находится в историческом центре Тюмени — на улице Первомайской. За 140 квадратных метров просят 52 миллиона, а один квадрат обойдется в 371 тысячу рублей. Сама квартира вызывает приятные впечатления: пастельные тона в гостиной, контрастная светло-темная отделка гардеробной, санузлов и других вспомогательных помещений. Все выглядит вполне приятно и умеренно. Вот только душевая, на первый взгляд, маловата. Картину меняет небольшая сауна, расположенная прямо в квартире. Деревянное помещение с инфракрасными тепловыми излучателями превращает квартиру из обычного жилья в лаунж-зону, не достает только бассейна с прохладной водой. Впрочем, для него тут места вряд ли бы хватило. Да и соседи вряд ли бы одобрили. Зато при желании можно установить батут — высота потолков достигает трех метров. Дизайн выглядит дорого, но без излишеств… Скрин — «Сова» …но сауна в стиль квартиры явно не вписывается Скрин — «Сова» Жизнь на нескольких уровнях Самое просторное предложение находится в районе улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина. Здесь сразу 402 квадратных метра. Каждый из них обойдется покупателю в 124 тысячи, а за всю квартиру просят «всего» 50 миллионов рублей. Главная особенность этого жилья — оно расположено сразу на трех уровнях. Уже одно это могло бы привлечь любителей всего необычного и дорогого. Но, чтобы не скупиться, хозяин при отделке помещений использовал еще несколько дизайнерских решений. Два верхних ярус представляют собой мансарду с панорамными окнами на скругленном потолке. Есть камин, барная зона, зона отдыха с мягкими пуфами и диванчиками. Все это выполнено в светлых тонах, а по внешнему виду напоминает эпоху позднего ренессанса: округлые формы, резные элементы и немного лепнины смотрятся вычурно, но почти гармонично. Отдельно продавец отмечает наличие переговорной системы: общаться с членами семьи можно будет, не вставая с постели. Панорамные потолки мансарды создают ощущение пространства… Скрин — «Сова» …а камин дарит ощущение тепла и уюта Скрин — «Сова» Мал золотник, да дорог Эта квартира попала в подборку на контрасте: после предыдущих позиций она слишком маленькая, но самая спорная. Но и в ней есть необычные решения. Во-первых, это студия без отдельной кухни, по площади сравнимая с обычной «однушкой». За 37 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Машаров» хотят 7,6 миллионов рублей. Цена относительно небольшая, а вот в пересчете на один квадрат становится дороговато — 203 тысячи явно выше среднего значения. Большой подземный паркинг и стильно оформленный подъезд практически не имеют значения: сама квартира предлагается в черновой отделке. Тут не получится применить ни планировочных, ни дизайнерских решений: жилая площадь в 18 квадратных метров не располагает к полету фантазии. К тому же, здесь нет ни лоджии, ни балкона, ни гардеробной — так что элитарность этого жилья остается под знаком вопроса. Подъезд оформлен относительно стильно… Скрин — «Сова» …а вот сама квартирка не оформлена вообще Скрин — «Сова» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным отдела аналитики федерального агентства «Этажи», средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья на тюменском рынке выросла за июнь на 0,31% и составила на стадии предложения 118 тысяч рублей. Однако реальный разброс цен не укладывается в объяснимые рамки: самый дешевый квадрат стоит на рынке чуть больше 20 тысяч рублей, а за самый дорогой придется отдать 1,2 млн. На цену влияют район, инфраструктура, этажность. Еще один фактор — необычные планировки и дизайнерские решения, которые применили при отделке жилья. Корреспондент URA.RU проанализировал предложения и выбрал пять самых необычных квартир, которые сейчас продаются в Тюмени. Самое дорогое предложение оказалось и самым пафосным: за квадратный метр в «трешке» на Малыгина просят 1,23 млн рублей, а вся квартира площадью 121 кв. м. стоит 150 млн. Здесь владелец вложился в шик, не щадя ни кошелька, ни здравого смысла. Одной фразой описать интерьер можно как «Золотой унитаз короля Артура». Основой экспозиции в гостиной на самом деле является большой и почти круглый стол из натурального дерева, предназначенный для десяти персон. Судя по фотографиям, основными материалами отделки комнат стали дерево, кожа и мрамор. Но самое интересное скрывается за закрытыми дверями: в уборной установлены унитаз, покрытый позолотой, и такая же золотая чаша умывальника. В придачу ко всему этому предлагают всю необходимую мебель и массу бытовой техники, включая кондиционеры. По мнению продавца, в этой квартире «можно жить, а можно работать и зарабатывать большие деньги». Про совет рыцарей в объявлении ничего не сказано. Следующая квартира площадью в 200 квадратных метров обойдется покупателю в 93 миллиона рублей — это 447 тысяч за один квадрат. Она расположена на пятом этаже элитного строения на Володарского. Странности начинаются уже в подъезде: лепнина, вычурные перила на лестнице, фонтан в викторианском стиле. Для полной иллюзии нахождения в «Эрмитаже» или другом мировом музее не хватает только античных статуй и картин Моне. Но при входе в саму квартиру весь этот лоск остается за порогом: за дверью встречает черновая отделка. В жилье заведены счетчики и коммунальные сети, установлены внутриквартирные двери, окна. Есть системы внутрипольного обогрева. Во все остальное новому владельцу придется вложиться. Ни покрытий, ни мебели, ни техники, судя по фотографиям, тут нет. А на цену повлияло расположение дома: он находится в самой высокой точке на берегу Туры. Следующая необычная позиция находится в историческом центре Тюмени — на улице Первомайской. За 140 квадратных метров просят 52 миллиона, а один квадрат обойдется в 371 тысячу рублей. Сама квартира вызывает приятные впечатления: пастельные тона в гостиной, контрастная светло-темная отделка гардеробной, санузлов и других вспомогательных помещений. Все выглядит вполне приятно и умеренно. Вот только душевая, на первый взгляд, маловата. Картину меняет небольшая сауна, расположенная прямо в квартире. Деревянное помещение с инфракрасными тепловыми излучателями превращает квартиру из обычного жилья в лаунж-зону, не достает только бассейна с прохладной водой. Впрочем, для него тут места вряд ли бы хватило. Да и соседи вряд ли бы одобрили. Зато при желании можно установить батут — высота потолков достигает трех метров. Самое просторное предложение находится в районе улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина. Здесь сразу 402 квадратных метра. Каждый из них обойдется покупателю в 124 тысячи, а за всю квартиру просят «всего» 50 миллионов рублей. Главная особенность этого жилья — оно расположено сразу на трех уровнях. Уже одно это могло бы привлечь любителей всего необычного и дорогого. Но, чтобы не скупиться, хозяин при отделке помещений использовал еще несколько дизайнерских решений. Два верхних ярус представляют собой мансарду с панорамными окнами на скругленном потолке. Есть камин, барная зона, зона отдыха с мягкими пуфами и диванчиками. Все это выполнено в светлых тонах, а по внешнему виду напоминает эпоху позднего ренессанса: округлые формы, резные элементы и немного лепнины смотрятся вычурно, но почти гармонично. Отдельно продавец отмечает наличие переговорной системы: общаться с членами семьи можно будет, не вставая с постели. Эта квартира попала в подборку на контрасте: после предыдущих позиций она слишком маленькая, но самая спорная. Но и в ней есть необычные решения. Во-первых, это студия без отдельной кухни, по площади сравнимая с обычной «однушкой». За 37 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Машаров» хотят 7,6 миллионов рублей. Цена относительно небольшая, а вот в пересчете на один квадрат становится дороговато — 203 тысячи явно выше среднего значения. Большой подземный паркинг и стильно оформленный подъезд практически не имеют значения: сама квартира предлагается в черновой отделке. Тут не получится применить ни планировочных, ни дизайнерских решений: жилая площадь в 18 квадратных метров не располагает к полету фантазии. К тому же, здесь нет ни лоджии, ни балкона, ни гардеробной — так что элитарность этого жилья остается под знаком вопроса.