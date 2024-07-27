27 июля 2024
26 июля 2024

В спальне дуб, в туалете золото: самые необычные квартиры на вторичном рынке Тюмени

Вторичный рынок жилья в Тюмени дорос до 1,2 млн рублей за квадратный метр
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург, интерьер, школа106
Даже самые дорогие дизайнерские решения бывают очень неоднозначными Фото:

По данным отдела аналитики федерального агентства «Этажи», средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья на тюменском рынке выросла за июнь на 0,31% и составила на стадии предложения 118 тысяч рублей. Однако реальный разброс цен не укладывается в объяснимые рамки: самый дешевый квадрат стоит на рынке чуть больше 20 тысяч рублей, а за самый дорогой придется отдать 1,2 млн.

На цену влияют район, инфраструктура, этажность. Еще один фактор — необычные планировки и дизайнерские решения, которые применили при отделке жилья. Корреспондент URA.RU проанализировал предложения и выбрал пять самых необычных квартир, которые сейчас продаются в Тюмени.

«Золотой унитаз короля Артура»

Самое дорогое предложение оказалось и самым пафосным: за квадратный метр в «трешке» на Малыгина просят 1,23 млн рублей, а вся квартира площадью 121 кв. м. стоит 150 млн. Здесь владелец вложился в шик, не щадя ни кошелька, ни здравого смысла. Одной фразой описать интерьер можно как «Золотой унитаз короля Артура».

Основой экспозиции в гостиной на самом деле является большой и почти круглый стол из натурального дерева, предназначенный для десяти персон. Судя по фотографиям, основными материалами отделки комнат стали дерево, кожа и мрамор. Но самое интересное скрывается за закрытыми дверями: в уборной установлены унитаз, покрытый позолотой, и такая же золотая чаша умывальника.

В придачу ко всему этому предлагают всю необходимую мебель и массу бытовой техники, включая кондиционеры. По мнению продавца, в этой квартире «можно жить, а можно работать и зарабатывать большие деньги». Про совет рыцарей в объявлении ничего не сказано.

Вряд ли за этим столом заседал совет рыцарей
Вряд ли за этим столом заседал совет рыцарей
Сказания о «Священном Граале» приобретают новые смымлы
Сказания о «Священном Граале» приобретают новые смымлы

Снаружи — «Эрмитаж», внутри — шалаш

Следующая квартира площадью в 200 квадратных метров обойдется покупателю в 93 миллиона рублей — это 447 тысяч за один квадрат. Она расположена на пятом этаже элитного строения на Володарского.

Странности начинаются уже в подъезде: лепнина, вычурные перила на лестнице, фонтан в викторианском стиле. Для полной иллюзии нахождения в «Эрмитаже» или другом мировом музее не хватает только античных статуй и картин Моне. Но при входе в саму квартиру весь этот лоск остается за порогом: за дверью встречает черновая отделка.

В жилье заведены счетчики и коммунальные сети, установлены внутриквартирные двери, окна. Есть системы внутрипольного обогрева. Во все остальное новому владельцу придется вложиться. Ни покрытий, ни мебели, ни техники, судя по фотографиям, тут нет. А на цену повлияло расположение дома: он находится в самой высокой точке на берегу Туры.

При первом взгляде кажется, что ты в «Эрмитаже»…
При первом взгляде кажется, что ты в «Эрмитаже»…
…но позже понимаешь, что все не так радужно
…но позже понимаешь, что все не так радужно

Попариться и попрыгать на батуте

Следующая необычная позиция находится в историческом центре Тюмени — на улице Первомайской. За 140 квадратных метров просят 52 миллиона, а один квадрат обойдется в 371 тысячу рублей.

Сама квартира вызывает приятные впечатления: пастельные тона в гостиной, контрастная светло-темная отделка гардеробной, санузлов и других вспомогательных помещений. Все выглядит вполне приятно и умеренно. Вот только душевая, на первый взгляд, маловата.

Картину меняет небольшая сауна, расположенная прямо в квартире. Деревянное помещение с инфракрасными тепловыми излучателями превращает квартиру из обычного жилья в лаунж-зону, не достает только бассейна с прохладной водой. Впрочем, для него тут места вряд ли бы хватило. Да и соседи вряд ли бы одобрили. Зато при желании можно установить батут — высота потолков достигает трех метров.

Дизайн выглядит дорого, но без излишеств…
Дизайн выглядит дорого, но без излишеств…
…но сауна в стиль квартиры явно не вписывается
…но сауна в стиль квартиры явно не вписывается

Жизнь на нескольких уровнях

Самое просторное предложение находится в районе улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина. Здесь сразу 402 квадратных метра. Каждый из них обойдется покупателю в 124 тысячи, а за всю квартиру просят «всего» 50 миллионов рублей.

Главная особенность этого жилья — оно расположено сразу на трех уровнях. Уже одно это могло бы привлечь любителей всего необычного и дорогого. Но, чтобы не скупиться, хозяин при отделке помещений использовал еще несколько дизайнерских решений.

Два верхних ярус представляют собой мансарду с панорамными окнами на скругленном потолке. Есть камин, барная зона, зона отдыха с мягкими пуфами и диванчиками. Все это выполнено в светлых тонах, а по внешнему виду напоминает эпоху позднего ренессанса: округлые формы, резные элементы и немного лепнины смотрятся вычурно, но почти гармонично. Отдельно продавец отмечает наличие переговорной системы: общаться с членами семьи можно будет, не вставая с постели.

Панорамные потолки мансарды создают ощущение пространства…
Панорамные потолки мансарды создают ощущение пространства…
…а камин дарит ощущение тепла и уюта
…а камин дарит ощущение тепла и уюта

Мал золотник, да дорог

Эта квартира попала в подборку на контрасте: после предыдущих позиций она слишком маленькая, но самая спорная. Но и в ней есть необычные решения.

Во-первых, это студия без отдельной кухни, по площади сравнимая с обычной «однушкой». За 37 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Машаров» хотят 7,6 миллионов рублей. Цена относительно небольшая, а вот в пересчете на один квадрат становится дороговато — 203 тысячи явно выше среднего значения.

Большой подземный паркинг и стильно оформленный подъезд практически не имеют значения: сама квартира предлагается в черновой отделке. Тут не получится применить ни планировочных, ни дизайнерских решений: жилая площадь в 18 квадратных метров не располагает к полету фантазии. К тому же, здесь нет ни лоджии, ни балкона, ни гардеробной — так что элитарность этого жилья остается под знаком вопроса.

Подъезд оформлен относительно стильно…
Подъезд оформлен относительно стильно…
…а вот сама квартирка не оформлена вообще
…а вот сама квартирка не оформлена вообще

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По данным отдела аналитики федерального агентства «Этажи», средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья на тюменском рынке выросла за июнь на 0,31% и составила на стадии предложения 118 тысяч рублей. Однако реальный разброс цен не укладывается в объяснимые рамки: самый дешевый квадрат стоит на рынке чуть больше 20 тысяч рублей, а за самый дорогой придется отдать 1,2 млн. На цену влияют район, инфраструктура, этажность. Еще один фактор — необычные планировки и дизайнерские решения, которые применили при отделке жилья. Корреспондент URA.RU проанализировал предложения и выбрал пять самых необычных квартир, которые сейчас продаются в Тюмени. Самое дорогое предложение оказалось и самым пафосным: за квадратный метр в «трешке» на Малыгина просят 1,23 млн рублей, а вся квартира площадью 121 кв. м. стоит 150 млн. Здесь владелец вложился в шик, не щадя ни кошелька, ни здравого смысла. Одной фразой описать интерьер можно как «Золотой унитаз короля Артура». Основой экспозиции в гостиной на самом деле является большой и почти круглый стол из натурального дерева, предназначенный для десяти персон. Судя по фотографиям, основными материалами отделки комнат стали дерево, кожа и мрамор. Но самое интересное скрывается за закрытыми дверями: в уборной установлены унитаз, покрытый позолотой, и такая же золотая чаша умывальника. В придачу ко всему этому предлагают всю необходимую мебель и массу бытовой техники, включая кондиционеры. По мнению продавца, в этой квартире «можно жить, а можно работать и зарабатывать большие деньги». Про совет рыцарей в объявлении ничего не сказано. Следующая квартира площадью в 200 квадратных метров обойдется покупателю в 93 миллиона рублей — это 447 тысяч за один квадрат. Она расположена на пятом этаже элитного строения на Володарского. Странности начинаются уже в подъезде: лепнина, вычурные перила на лестнице, фонтан в викторианском стиле. Для полной иллюзии нахождения в «Эрмитаже» или другом мировом музее не хватает только античных статуй и картин Моне. Но при входе в саму квартиру весь этот лоск остается за порогом: за дверью встречает черновая отделка. В жилье заведены счетчики и коммунальные сети, установлены внутриквартирные двери, окна. Есть системы внутрипольного обогрева. Во все остальное новому владельцу придется вложиться. Ни покрытий, ни мебели, ни техники, судя по фотографиям, тут нет. А на цену повлияло расположение дома: он находится в самой высокой точке на берегу Туры. Следующая необычная позиция находится в историческом центре Тюмени — на улице Первомайской. За 140 квадратных метров просят 52 миллиона, а один квадрат обойдется в 371 тысячу рублей. Сама квартира вызывает приятные впечатления: пастельные тона в гостиной, контрастная светло-темная отделка гардеробной, санузлов и других вспомогательных помещений. Все выглядит вполне приятно и умеренно. Вот только душевая, на первый взгляд, маловата. Картину меняет небольшая сауна, расположенная прямо в квартире. Деревянное помещение с инфракрасными тепловыми излучателями превращает квартиру из обычного жилья в лаунж-зону, не достает только бассейна с прохладной водой. Впрочем, для него тут места вряд ли бы хватило. Да и соседи вряд ли бы одобрили. Зато при желании можно установить батут — высота потолков достигает трех метров. Самое просторное предложение находится в районе улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина. Здесь сразу 402 квадратных метра. Каждый из них обойдется покупателю в 124 тысячи, а за всю квартиру просят «всего» 50 миллионов рублей. Главная особенность этого жилья — оно расположено сразу на трех уровнях. Уже одно это могло бы привлечь любителей всего необычного и дорогого. Но, чтобы не скупиться, хозяин при отделке помещений использовал еще несколько дизайнерских решений. Два верхних ярус представляют собой мансарду с панорамными окнами на скругленном потолке. Есть камин, барная зона, зона отдыха с мягкими пуфами и диванчиками. Все это выполнено в светлых тонах, а по внешнему виду напоминает эпоху позднего ренессанса: округлые формы, резные элементы и немного лепнины смотрятся вычурно, но почти гармонично. Отдельно продавец отмечает наличие переговорной системы: общаться с членами семьи можно будет, не вставая с постели. Эта квартира попала в подборку на контрасте: после предыдущих позиций она слишком маленькая, но самая спорная. Но и в ней есть необычные решения. Во-первых, это студия без отдельной кухни, по площади сравнимая с обычной «однушкой». За 37 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Машаров» хотят 7,6 миллионов рублей. Цена относительно небольшая, а вот в пересчете на один квадрат становится дороговато — 203 тысячи явно выше среднего значения. Большой подземный паркинг и стильно оформленный подъезд практически не имеют значения: сама квартира предлагается в черновой отделке. Тут не получится применить ни планировочных, ни дизайнерских решений: жилая площадь в 18 квадратных метров не располагает к полету фантазии. К тому же, здесь нет ни лоджии, ни балкона, ни гардеробной — так что элитарность этого жилья остается под знаком вопроса.
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