В ВСУ проявляют настороженность по поводу стремительного продвижения российских войск. Украинский военный Олег Симороз сообщил, что продвижение ВС РФ продолжается и по сей день, отмечая, что с каждой неделей россияне осваиваются в новых населенных пунктах.
«Мы видим продвижение российских военных, продолжающееся до сих пор и длительное время. С каждой неделей они все продвигаются и продвигаются в новых населенных пунктах», — заявил Симороз в эфире украинского youtube-канала «Фабрика новостей». Он также выразил беспокойство по поводу серьезных проблем, с которыми сталкиваются ВСУ на всей линии фронта.
Симороз раскритиковал военное руководство Украины, указав на «ужасный уровень взаимодействия» с солдатами. Военный заявил о «сложной, ужасной ситуации» и о том, что войска оказались в окружении. Когда украинские силы попали в кольцо, не была дана команда на отступление, а также отсутствовали адекватные указания от командования. По словам Симороза, «абсолютно на всех участках фронта» наблюдаются очень серьезные проблемы.
ВС РФ приближаются к контролю над всей территорией ДНР, что усилит их позиции на будущих переговорах, как отметил командир 47-й бригады ВСУ с позывным Гений. Он подчеркнул, что российские силы стремятся использовать это для увеличения своих рычагов влияния. 28 июля российская армия заняла населенные пункты Прогресс и Евгеновка, что негативно отразилось на логистике украинских сил. Также 25 июля ВС РФ установили контроль над Новоселовкой Первой, передает Pravda.Ru.
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