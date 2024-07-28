В ВСУ насторожились стремительным продвижением ВС РФ

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Украинская армия не может сдержать стремительное продвижение ВС РФ
Украинская армия не может сдержать стремительное продвижение ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ВСУ проявляют настороженность по поводу стремительного продвижения российских войск. Украинский военный Олег Симороз сообщил, что продвижение ВС РФ продолжается и по сей день, отмечая, что с каждой неделей россияне осваиваются в новых населенных пунктах.

«Мы видим продвижение российских военных, продолжающееся до сих пор и длительное время. С каждой неделей они все продвигаются и продвигаются в новых населенных пунктах», — заявил Симороз в эфире украинского youtube-канала «Фабрика новостей». Он также выразил беспокойство по поводу серьезных проблем, с которыми сталкиваются ВСУ на всей линии фронта.

Симороз раскритиковал военное руководство Украины, указав на «ужасный уровень взаимодействия» с солдатами. Военный заявил о «сложной, ужасной ситуации» и о том, что войска оказались в окружении. Когда украинские силы попали в кольцо, не была дана команда на отступление, а также отсутствовали адекватные указания от командования. По словам Симороза, «абсолютно на всех участках фронта» наблюдаются очень серьезные проблемы. 

ВС РФ приближаются к контролю над всей территорией ДНР, что усилит их позиции на будущих переговорах, как отметил командир 47-й бригады ВСУ с позывным Гений. Он подчеркнул, что российские силы стремятся использовать это для увеличения своих рычагов влияния. 28 июля российская армия заняла населенные пункты Прогресс и Евгеновка, что негативно отразилось на логистике украинских сил. Также 25 июля ВС РФ установили контроль над Новоселовкой Первой, передает Pravda.Ru. 

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В ВСУ проявляют настороженность по поводу стремительного продвижения российских войск. Украинский военный Олег Симороз сообщил, что продвижение ВС РФ продолжается и по сей день, отмечая, что с каждой неделей россияне осваиваются в новых населенных пунктах. «Мы видим продвижение российских военных, продолжающееся до сих пор и длительное время. С каждой неделей они все продвигаются и продвигаются в новых населенных пунктах», — заявил Симороз в эфире украинского youtube-канала «Фабрика новостей». Он также выразил беспокойство по поводу серьезных проблем, с которыми сталкиваются ВСУ на всей линии фронта. Симороз раскритиковал военное руководство Украины, указав на «ужасный уровень взаимодействия» с солдатами. Военный заявил о «сложной, ужасной ситуации» и о том, что войска оказались в окружении. Когда украинские силы попали в кольцо, не была дана команда на отступление, а также отсутствовали адекватные указания от командования. По словам Симороза, «абсолютно на всех участках фронта» наблюдаются очень серьезные проблемы.  ВС РФ приближаются к контролю над всей территорией ДНР, что усилит их позиции на будущих переговорах, как отметил командир 47-й бригады ВСУ с позывным Гений. Он подчеркнул, что российские силы стремятся использовать это для увеличения своих рычагов влияния. 28 июля российская армия заняла населенные пункты Прогресс и Евгеновка, что негативно отразилось на логистике украинских сил. Также 25 июля ВС РФ установили контроль над Новоселовкой Первой, передает Pravda.Ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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