Пожилая женщина из ЯНАО попыталась облить бензином ребенка на самокате

Пожилой женщине не понравилось, что мальчик катался на самокате
В Ноябрьске (ЯНАО) пожилая женщина попыталась из окна вылить бензин на ребенка. Это произошло из-за того, что ей не понравилось, что мальчик катался на самокате, сообщили очевидцы.
«Советская 110. Бабушка решила вылить бензин на ребёнка из-за того, что он катался на самокате», — написано в telegram-канале NSK.
Также сообщается, что она оскорбляла детей, желала смерти и страданий их родителям. Информация зарегистрирована в ОМВД России по Ноябрьску. Сейчас проводится проверка.
URA.RU отправило запрос в ноябрьский отдел полиции. Ответ ожидается.
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