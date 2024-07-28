28 июля 2024
27 июля 2024
26 июля 2024

Пожилая женщина из ЯНАО попыталась облить бензином ребенка на самокате

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилой женщине не понравилось, что мальчик катался на самокате
Пожилой женщине не понравилось, что мальчик катался на самокате Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) пожилая женщина попыталась из окна вылить бензин на ребенка. Это произошло из-за того, что ей не понравилось, что мальчик катался на самокате, сообщили очевидцы.

«Советская 110. Бабушка решила вылить бензин на ребёнка из-за того, что он катался на самокате», — написано в telegram-канале NSK.

Также сообщается, что она оскорбляла детей, желала смерти и страданий их родителям. Информация зарегистрирована в ОМВД России по Ноябрьску. Сейчас проводится проверка.

URA.RU отправило запрос в ноябрьский отдел полиции. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) пожилая женщина попыталась из окна вылить бензин на ребенка. Это произошло из-за того, что ей не понравилось, что мальчик катался на самокате, сообщили очевидцы. «Советская 110. Бабушка решила вылить бензин на ребёнка из-за того, что он катался на самокате», — написано в telegram-канале NSK. Также сообщается, что она оскорбляла детей, желала смерти и страданий их родителям. Информация зарегистрирована в ОМВД России по Ноябрьску. Сейчас проводится проверка. URA.RU отправило запрос в ноябрьский отдел полиции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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