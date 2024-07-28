Солистка группы «Маша и медведи» вступилась за Глеба Самойлова после скандала в Красноярске. Видео

Солистка группы «Маша и медведи» вступилась за Глеба Самойлова после скандала

29 июля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Коллега по сцене поддержала Глеба Самойлова Фото: Александр Исаков © URA.RU Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова вступилась за музыканта, сооснователя легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, которого некоторые поклонники заподозрили в неадекватном поведении на красноярском фестивале «Небофест». Сама Макарова тоже принимала участие в этом мероприятии. «Да в прекрасном он [Глеб Самойлов] был состоянии! Извините, я не хочу обсуждать эту тему», — ответила певица на вопрос корреспондента о выступлении Самойлова в Красноярске. Она выступала с ним на одной сцене. Фестиваль «Небофест» прошел в Красноярске 28 июля. После выступления Самойлова-младшего некоторые зрители оставили негодующие комментарии. Они заподозрили, что рок-звезда была в неадекватном состоянии, и песню за солиста пришлось допевать гитаристу.



Менеджер артиста Дмитрий Хакимов в разговоре с URA.RU напротив заявил, что Глеб Самойлов находится в наилучшей форме. По его мнению, скандальное видео является подлогом и происками недоброжелателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова вступилась за музыканта, сооснователя легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, которого некоторые поклонники заподозрили в неадекватном поведении на красноярском фестивале «Небофест». Сама Макарова тоже принимала участие в этом мероприятии. «Да в прекрасном он [Глеб Самойлов] был состоянии! Извините, я не хочу обсуждать эту тему», — ответила певица на вопрос корреспондента о выступлении Самойлова в Красноярске. Она выступала с ним на одной сцене. Фестиваль «Небофест» прошел в Красноярске 28 июля. После выступления Самойлова-младшего некоторые зрители оставили негодующие комментарии. Они заподозрили, что рок-звезда была в неадекватном состоянии, и песню за солиста пришлось допевать гитаристу. Менеджер артиста Дмитрий Хакимов в разговоре с URA.RU напротив заявил, что Глеб Самойлов находится в наилучшей форме. По его мнению, скандальное видео является подлогом и происками недоброжелателей.