28 июля 2024

Солистка группы «Маша и медведи» вступилась за Глеба Самойлова после скандала в Красноярске. Видео

Солистка группы «Маша и медведи» вступилась за Глеба Самойлова после скандала
© Служба новостей «URA.RU»
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СНР Старый Новый Рок 2015 и Пресс за день до... в ТАСС, самойлов глеб
Коллега по сцене поддержала Глеба Самойлова Фото:

Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова вступилась за музыканта, сооснователя легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, которого некоторые поклонники заподозрили в неадекватном поведении на красноярском фестивале «Небофест». Сама Макарова тоже принимала участие в этом мероприятии.

«Да в прекрасном он [Глеб Самойлов] был состоянии! Извините, я не хочу обсуждать эту тему», — ответила певица на вопрос корреспондента о выступлении Самойлова в Красноярске. Она выступала с ним на одной сцене.

Фестиваль «Небофест» прошел в Красноярске 28 июля. После выступления Самойлова-младшего некоторые зрители оставили негодующие комментарии. Они заподозрили, что рок-звезда была в неадекватном состоянии, и песню за солиста пришлось допевать гитаристу.

Менеджер артиста Дмитрий Хакимов в разговоре с URA.RU напротив заявил, что Глеб Самойлов находится в наилучшей форме. По его мнению, скандальное видео является подлогом и происками недоброжелателей.

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Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова вступилась за музыканта, сооснователя легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, которого некоторые поклонники заподозрили в неадекватном поведении на красноярском фестивале «Небофест». Сама Макарова тоже принимала участие в этом мероприятии. «Да в прекрасном он [Глеб Самойлов] был состоянии! Извините, я не хочу обсуждать эту тему», — ответила певица на вопрос корреспондента о выступлении Самойлова в Красноярске. Она выступала с ним на одной сцене. Фестиваль «Небофест» прошел в Красноярске 28 июля. После выступления Самойлова-младшего некоторые зрители оставили негодующие комментарии. Они заподозрили, что рок-звезда была в неадекватном состоянии, и песню за солиста пришлось допевать гитаристу. Менеджер артиста Дмитрий Хакимов в разговоре с URA.RU напротив заявил, что Глеб Самойлов находится в наилучшей форме. По его мнению, скандальное видео является подлогом и происками недоброжелателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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