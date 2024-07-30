Предполагаемая мать троих детей Дурова заявила о «настоящем» сексе с ним

Ирина Болгар заявила, что состояла в отношениях с Павлом Дуровым
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Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова (на фото) сказала, что у них все было по-настоящему
Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова (на фото) сказала, что у них все было по-настоящему Фото:

Предполагаемая мать троих детей российского предпринимателя и миллиардера Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что у них все было по-настоящему. Они жили полноценной семьей, хоть и не были официально женаты.

«Летом 2012 года я познакомилась с Павлом Дуровым, с начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей. <…> Во время проживания в разных странах наши отношения с Павлом сохранялись по-прежнему семейными. То есть мы оставались парой», — написала Болгар на своей странице в одной из соцсетей.

Женщина сказала, что не афишировала эту информацию, так как не хотела повышенного внимания к себе и детям. Сейчас же дети стали задавать вопросы о том, почему о них нет информации в интернете в отличие от других двоих детей их отца, поэтому Болгар и рассказала общественности о своей связи с Дуровым.

Ирина Болгар проживает в Санкт-Петербурге вместе с детьми Даниэлем, Леей и Давидом. Ей 43 года, на ее имя зарегистрированы четыре автомобиля Mercedes-Benz.

Ранее российский предприниматель Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей. Благодаря благотворительной деятельности (сдача спермы в клинике) Дуров помог сотне пар в 12 странах завести ребенка. В ответ на эти заявления американский миллиардер Илон Маск написал в соцсети: «Уровень новичка — Чингисхан“. Он в шутку приписал цитату основателю Монгольской империи Чингисхану, у которого, по легенде, было свыше 600 детей.

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Предполагаемая мать троих детей российского предпринимателя и миллиардера Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что у них все было по-настоящему. Они жили полноценной семьей, хоть и не были официально женаты. «Летом 2012 года я познакомилась с Павлом Дуровым, с начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей. <…> Во время проживания в разных странах наши отношения с Павлом сохранялись по-прежнему семейными. То есть мы оставались парой», — написала Болгар на своей странице в одной из соцсетей. Женщина сказала, что не афишировала эту информацию, так как не хотела повышенного внимания к себе и детям. Сейчас же дети стали задавать вопросы о том, почему о них нет информации в интернете в отличие от других двоих детей их отца, поэтому Болгар и рассказала общественности о своей связи с Дуровым. Ирина Болгар проживает в Санкт-Петербурге вместе с детьми Даниэлем, Леей и Давидом. Ей 43 года, на ее имя зарегистрированы четыре автомобиля Mercedes-Benz. Ранее российский предприниматель Павел Дуров признался, что у него более 100 биологических детей. Благодаря благотворительной деятельности (сдача спермы в клинике) Дуров помог сотне пар в 12 странах завести ребенка. В ответ на эти заявления американский миллиардер Илон Маск написал в соцсети: «Уровень новичка — Чингисхан“. Он в шутку приписал цитату основателю Монгольской империи Чингисхану, у которого, по легенде, было свыше 600 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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