У тюменцев забирают гаражи ради проведения КРТ

В Тюмени в рамках проведения комплексного развития территории (КРТ) под изъятие попадают семь гаражей на улице Дамбовской. Такая информация указана на портале официальных документов Тюмени.
"Нежилые помещения в здании по адресу: город Тюмень, улица Дамбовская, 2, строение 4. <...> Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени", — указано на сайте.
Как ранее писало URA.RU, КРТ в границах улиц Дамбовская — Мельникайте планируют провести в течение пяти лет. Здесь разрешается строить многоэтажки, спортивный центр, детский сад, школу и объекты здравоохранения.
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