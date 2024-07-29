29 июля 2024

У тюменцев забирают гаражи ради проведения КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Семь гаражей заберут у тюменцев
Семь гаражей заберут у тюменцев Фото:

В Тюмени в рамках проведения комплексного развития территории (КРТ) под изъятие попадают семь гаражей на улице Дамбовской. Такая информация указана на портале официальных документов Тюмени. 

"Нежилые помещения в здании по адресу: город Тюмень, улица Дамбовская, 2, строение 4. <...> Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени", — указано на сайте.

Как ранее писало URA.RU, КРТ в границах улиц Дамбовская — Мельникайте планируют провести в течение пяти лет. Здесь разрешается строить многоэтажки, спортивный центр, детский сад, школу и объекты здравоохранения.

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В Тюмени в рамках проведения комплексного развития территории (КРТ) под изъятие попадают семь гаражей на улице Дамбовской. Такая информация указана на портале официальных документов Тюмени.  "Нежилые помещения в здании по адресу: город Тюмень, улица Дамбовская, 2, строение 4. <...> Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени", — указано на сайте. Как ранее писало URA.RU, КРТ в границах улиц Дамбовская — Мельникайте планируют провести в течение пяти лет. Здесь разрешается строить многоэтажки, спортивный центр, детский сад, школу и объекты здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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