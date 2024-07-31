Улицы Сургута затопило после дождя. Видео

01 августа 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Улицы Сургута оказались затоплены из-за дождя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что из-за большого количества осадков затопило дороги, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде. «Район НГДУ утонул», — написал сургутянин в telegram-канале «Свет ХМАО». «Поликлиника Нефтяник. Почти по колено в воде», — рассказал еще один горожанин. Они также опубликовали видео «потопа». На них видно, что машины «плавают» по дорогам, а люди ходят по затопленным улицам. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО всю неделю с 29 июля по 4 августа будут идти дожди. В некоторых городах прогнозируются грозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что из-за большого количества осадков затопило дороги, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде. «Район НГДУ утонул», — написал сургутянин в telegram-канале «Свет ХМАО». «Поликлиника Нефтяник. Почти по колено в воде», — рассказал еще один горожанин. Они также опубликовали видео «потопа». На них видно, что машины «плавают» по дорогам, а люди ходят по затопленным улицам. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО всю неделю с 29 июля по 4 августа будут идти дожди. В некоторых городах прогнозируются грозы.