Улицы Сургута оказались затоплены из-за дождя
В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что из-за большого количества осадков затопило дороги, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде.
«Район НГДУ утонул», — написал сургутянин в telegram-канале «Свет ХМАО». «Поликлиника Нефтяник. Почти по колено в воде», — рассказал еще один горожанин.
Они также опубликовали видео «потопа». На них видно, что машины «плавают» по дорогам, а люди ходят по затопленным улицам.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО всю неделю с 29 июля по 4 августа будут идти дожди. В некоторых городах прогнозируются грозы.
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