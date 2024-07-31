31 июля 2024

Улицы Сургута затопило после дождя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб и ПВР в Ленинском районе. Челябинск, автомобильные номера, пешеходы, потоп в ленинском районе
Улицы Сургута оказались затоплены из-за дождя Фото:

В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что из-за большого количества осадков затопило дороги, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде.

«Район НГДУ утонул», — написал сургутянин в telegram-канале «Свет ХМАО». «Поликлиника Нефтяник. Почти по колено в воде», — рассказал еще один горожанин.

Они также опубликовали видео «потопа». На них видно, что машины «плавают» по дорогам, а люди ходят по затопленным улицам.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО всю неделю с 29 июля по 4 августа будут идти дожди. В некоторых городах прогнозируются грозы.

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В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что из-за большого количества осадков затопило дороги, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде. «Район НГДУ утонул», — написал сургутянин в telegram-канале «Свет ХМАО». «Поликлиника Нефтяник. Почти по колено в воде», — рассказал еще один горожанин. Они также опубликовали видео «потопа». На них видно, что машины «плавают» по дорогам, а люди ходят по затопленным улицам. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО всю неделю с 29 июля по 4 августа будут идти дожди. В некоторых городах прогнозируются грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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