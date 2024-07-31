В полиции Тобольска не хватает оперов, следователей, участковых и борцов с коррупцией

В полиции Тобольска дефицит сотрудников по 17 специальностям

01 августа 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

В Тобольске не хватает полицейских Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В отдел полиции «Тобольский», а именно — в Тобольск и Тобольский район, требуются сотрудники по 17 специальностям: оперуполномоченные, следователи дознаватели, кинологи и прочие. Такие данные представлены на сайте регионального управления МВД РФ. «Вакантные должности в муниципальном отделе МВД России „Тобольский“ (дислокация — Тобольск и Тобольский район): оперуполномоченный отдела уголовного розыска, участковый, полицейские — патрульно-постовой службы, изолятора временного содержания, отдельного взвода охраны и конвоирования, поста по охране здания, водитель, следователь, дознаватель, кинолог», — следует из данных сайта. Какое количество сотрудников требуется по каждой специальности не указано. Дефицит кадров в тобольской полиции отмечается также среди юрисконсультов, специалистов группы тылового обеспечения, оперуполномоченных отделов экономической безопасности и противодействия коррупции и по контролю за оборотом наркотиков, инспекторов отделения по делам несовершеннолетних и ГАИ, а также кинологов. Как рассказали URA.RU в УМВД по Тюменской области, в отделе «Тобольский» средний заработок младшего начальствующего состава с учетом премий составляет суммы от 48 000 рублей, среднего — от 54 000. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске растет уровень бытовой преступности. Жители города убивают своих матерей и молодых любовниц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отдел полиции «Тобольский», а именно — в Тобольск и Тобольский район, требуются сотрудники по 17 специальностям: оперуполномоченные, следователи дознаватели, кинологи и прочие. Такие данные представлены на сайте регионального управления МВД РФ. «Вакантные должности в муниципальном отделе МВД России „Тобольский“ (дислокация — Тобольск и Тобольский район): оперуполномоченный отдела уголовного розыска, участковый, полицейские — патрульно-постовой службы, изолятора временного содержания, отдельного взвода охраны и конвоирования, поста по охране здания, водитель, следователь, дознаватель, кинолог», — следует из данных сайта. Какое количество сотрудников требуется по каждой специальности не указано. Дефицит кадров в тобольской полиции отмечается также среди юрисконсультов, специалистов группы тылового обеспечения, оперуполномоченных отделов экономической безопасности и противодействия коррупции и по контролю за оборотом наркотиков, инспекторов отделения по делам несовершеннолетних и ГАИ, а также кинологов. Как рассказали URA.RU в УМВД по Тюменской области, в отделе «Тобольский» средний заработок младшего начальствующего состава с учетом премий составляет суммы от 48 000 рублей, среднего — от 54 000. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске растет уровень бытовой преступности. Жители города убивают своих матерей и молодых любовниц.