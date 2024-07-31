В полиции Тобольска не хватает оперов, следователей, участковых и борцов с коррупцией

В отдел полиции «Тобольский», а именно — в Тобольск и Тобольский район, требуются сотрудники по 17 специальностям: оперуполномоченные, следователи дознаватели, кинологи и прочие. Такие данные представлены на сайте регионального управления МВД РФ.
«Вакантные должности в муниципальном отделе МВД России „Тобольский“ (дислокация — Тобольск и Тобольский район): оперуполномоченный отдела уголовного розыска, участковый, полицейские — патрульно-постовой службы, изолятора временного содержания, отдельного взвода охраны и конвоирования, поста по охране здания, водитель, следователь, дознаватель, кинолог», — следует из данных сайта. Какое количество сотрудников требуется по каждой специальности не указано.
Дефицит кадров в тобольской полиции отмечается также среди юрисконсультов, специалистов группы тылового обеспечения, оперуполномоченных отделов экономической безопасности и противодействия коррупции и по контролю за оборотом наркотиков, инспекторов отделения по делам несовершеннолетних и ГАИ, а также кинологов. Как рассказали URA.RU в УМВД по Тюменской области, в отделе «Тобольский» средний заработок младшего начальствующего состава с учетом премий составляет суммы от 48 000 рублей, среднего — от 54 000.
Ранее URA.RU писало, что в Тобольске растет уровень бытовой преступности. Жители города убивают своих матерей и молодых любовниц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!