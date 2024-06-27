Тоболяк зарезал собственную мать ножом

27 июня 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Тоболяк взялся за нож из-за ссоры с матерью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) задержан мужчина, который убил свою мать ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. «В Тюменской области взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве своей матери. Ночью 19 июня 2024 года мужчина находился вместе со своей 58-летней матерью в квартире дома, расположенного в микрорайоне 15 города Тобольска. В ходе ссоры обвиняемый взял нож и нанес им несколько ударов в тело и шею потерпевшей, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении. Мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменец попытался убить собственную мать вилкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) задержан мужчина, который убил свою мать ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. «В Тюменской области взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве своей матери. Ночью 19 июня 2024 года мужчина находился вместе со своей 58-летней матерью в квартире дома, расположенного в микрорайоне 15 города Тобольска. В ходе ссоры обвиняемый взял нож и нанес им несколько ударов в тело и шею потерпевшей, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении. Мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменец попытался убить собственную мать вилкой.