В Тобольске мужчина зарезал сожительницу, годящуюся ему в дочери

Женщина умерла в карете скорой помощи
В Тобольске (Тюменская область) пьяный 55-летний мужчина зарезал 33-летнюю сожительницу, которая его оскорбляла. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в мае 2024 года.
«Испытывая личную неприязнь к 33-летней женщине из-за оскорблений в его адрес, 55-летний мужчина схватил нож и нанес потерпевшей не менее четырех ударов в область спины. Мужчина был задержан, и в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.
Женщина умерла в карете скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.
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