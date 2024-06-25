25 июня 2024

В Тобольске мужчина зарезал сожительницу, годящуюся ему в дочери

В Тобольске мужчина зарезал сожительницу из-за оскорблений в его адрес
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Женщина умерла в карете скорой помощи Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пьяный 55-летний мужчина зарезал 33-летнюю сожительницу, которая его оскорбляла. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в мае 2024 года.

«Испытывая личную неприязнь к 33-летней женщине из-за оскорблений в его адрес, 55-летний мужчина схватил нож и нанес потерпевшей не менее четырех ударов в область спины. Мужчина был задержан, и в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Женщина умерла в карете скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.

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В Тобольске (Тюменская область) пьяный 55-летний мужчина зарезал 33-летнюю сожительницу, которая его оскорбляла. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в мае 2024 года. «Испытывая личную неприязнь к 33-летней женщине из-за оскорблений в его адрес, 55-летний мужчина схватил нож и нанес потерпевшей не менее четырех ударов в область спины. Мужчина был задержан, и в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве. Женщина умерла в карете скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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