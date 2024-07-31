Новая продукция из оленины появится на прилавках продуктовых магазинов ЯНАО

01 августа 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

В Тазовском будут производить сыровяленую, варено-копченую продукцию Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Тазовском (ЯНАО) к началу осени сдадут цех по глубокой переработке оленины. Здесь будут производить сыровяленую, варено-копченую, консервную продукцию, а также деликатесы, произведенные по технологии су-вид, сообщает управление по делам КМНС и АПК. «В поселке Тазовском продолжаются работы по возведению цеха глубокой переработки оленины. Сейчас специалисты заканчивают черновые работы, монтируют системы вентиляции и электроснабжения, устанавливают холодильное оборудование, готовят термокамеры и параллельно проводят осмотры, чтобы пусконаладочные работы прошли успешно», — сообщаются на странице управления в сети VK. Подрядчик должен сдать объект к сентябрю. В Новом цеху будут перерабатывать 700 т сырья ООО «Тазовские олени», в том числе сыровяленую, варено-копченую, консервную продукции, а также полуфабрикаты и су-вид (технология создания продуктов в вакууме). Ямальские деликатесы будут продаваться не только в Тазовском районе, но и в других муниципалитетах округа. Ранее сообщалось, что в ЯНАО два предприятия по переработке оленины получат многомиллионные субсидии из бюджета округа на возмещение транспортных расходов. Также сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе стартует конкурс «Агростартап». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Тазовском (ЯНАО) к началу осени сдадут цех по глубокой переработке оленины. Здесь будут производить сыровяленую, варено-копченую, консервную продукцию, а также деликатесы, произведенные по технологии су-вид, сообщает управление по делам КМНС и АПК. «В поселке Тазовском продолжаются работы по возведению цеха глубокой переработки оленины. Сейчас специалисты заканчивают черновые работы, монтируют системы вентиляции и электроснабжения, устанавливают холодильное оборудование, готовят термокамеры и параллельно проводят осмотры, чтобы пусконаладочные работы прошли успешно», — сообщаются на странице управления в сети VK. Подрядчик должен сдать объект к сентябрю. В Новом цеху будут перерабатывать 700 т сырья ООО «Тазовские олени», в том числе сыровяленую, варено-копченую, консервную продукции, а также полуфабрикаты и су-вид (технология создания продуктов в вакууме). Ямальские деликатесы будут продаваться не только в Тазовском районе, но и в других муниципалитетах округа. Ранее сообщалось, что в ЯНАО два предприятия по переработке оленины получат многомиллионные субсидии из бюджета округа на возмещение транспортных расходов. Также сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе стартует конкурс «Агростартап».