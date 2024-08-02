Курганский боец СВО Соловьев награжден орденом Мужества. Фото

03 августа 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Боец получил награду за мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Мокроусовского округа (Курганская область) Денис Соловьев, участвовавший в спецоперации на Украине, награжден орденом Мужества. Об этом рассказал глава округа Владимир Демешкин. «Бывший военнослужащий Денис Соловьев награжден орденом Мужества. Он удостоен награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в ходе боевых действий», — рассказал Демешкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также глава округа рассказал, что пришло благодарственное письмо от командира воинской части, где служит местный житель Виктор Зуев. Награду передали тете военнослужащего. Сообщалось, что бойца из Курганской области с позывным Шома наградили орденом Мужества. Военнослужащий успел сбить подручными средствами атаковавший его дрон-камикадзе ВСУ. Боец Денис Соловьев награжден орденом Мужества Владимир Демешкин, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец из Мокроусовского округа (Курганская область) Денис Соловьев, участвовавший в спецоперации на Украине, награжден орденом Мужества. Об этом рассказал глава округа Владимир Демешкин. «Бывший военнослужащий Денис Соловьев награжден орденом Мужества. Он удостоен награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в ходе боевых действий», — рассказал Демешкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также глава округа рассказал, что пришло благодарственное письмо от командира воинской части, где служит местный житель Виктор Зуев. Награду передали тете военнослужащего. Сообщалось, что бойца из Курганской области с позывным Шома наградили орденом Мужества. Военнослужащий успел сбить подручными средствами атаковавший его дрон-камикадзе ВСУ.