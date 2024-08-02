Боец из Мокроусовского округа (Курганская область) Денис Соловьев, участвовавший в спецоперации на Украине, награжден орденом Мужества. Об этом рассказал глава округа Владимир Демешкин.
«Бывший военнослужащий Денис Соловьев награжден орденом Мужества. Он удостоен награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в ходе боевых действий», — рассказал Демешкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также глава округа рассказал, что пришло благодарственное письмо от командира воинской части, где служит местный житель Виктор Зуев. Награду передали тете военнослужащего.
Сообщалось, что бойца из Курганской области с позывным Шома наградили орденом Мужества. Военнослужащий успел сбить подручными средствами атаковавший его дрон-камикадзе ВСУ.
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Боец из Мокроусовского округа (Курганская область) Денис Соловьев, участвовавший в спецоперации на Украине, награжден орденом Мужества. Об этом рассказал глава округа Владимир Демешкин. «Бывший военнослужащий Денис Соловьев награжден орденом Мужества. Он удостоен награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в ходе боевых действий», — рассказал Демешкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также глава округа рассказал, что пришло благодарственное письмо от командира воинской части, где служит местный житель Виктор Зуев. Награду передали тете военнослужащего. Сообщалось, что бойца из Курганской области с позывным Шома наградили орденом Мужества. Военнослужащий успел сбить подручными средствами атаковавший его дрон-камикадзе ВСУ.