Подполковник курганского УМВД уволился после задержания пьяным за рулем

Курганского подполковника полиции уволили после проверки за пьяную езду Фото: Илья Московец © URA.RU

Из курганского УМВД уволился замначальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Подполковнику полиции пришлось уйти с должности после инцидента с задержанием в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правопорядка.

«Подполковник полиции ушел в отставку после задержания сотрудниками Госавтоинспекции», — сообщили источники. Основанием стали результаты проверки, подтвердившей нарушение ПДД сотрудником полиции на территории Кетовского округа.

О факте нарушения сотрудником правил дорожного движения стало известно в середине июня. В УМВД региона была назначена служебная проверка.

Информация об увольнении силовика подтвердилась данными сайта УМВД РФ по Курганской области. В начале августа из раздела «Руководство» отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий исчез один из заместителей. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу ведомства. На момент публикации новости ответ не был получен.