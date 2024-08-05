Подполковник курганского УМВД уволился после задержания пьяным за рулем

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Курганского подполковника полиции уволили после проверки за пьяную езду Фото:

Из курганского УМВД уволился замначальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Подполковнику полиции пришлось уйти с должности после инцидента с задержанием в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правопорядка.

«Подполковник полиции ушел в отставку после задержания сотрудниками Госавтоинспекции», — сообщили источники. Основанием стали результаты проверки, подтвердившей нарушение ПДД сотрудником полиции на территории Кетовского округа.

О факте нарушения сотрудником правил дорожного движения стало известно в середине июня. В УМВД региона была назначена служебная проверка.

Информация об увольнении силовика подтвердилась данными сайта УМВД РФ по Курганской области. В начале августа из раздела «Руководство» отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий исчез один из заместителей. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу ведомства. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Из курганского УМВД уволился замначальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Подполковнику полиции пришлось уйти с должности после инцидента с задержанием в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правопорядка. «Подполковник полиции ушел в отставку после задержания сотрудниками Госавтоинспекции», — сообщили источники. Основанием стали результаты проверки, подтвердившей нарушение ПДД сотрудником полиции на территории Кетовского округа. О факте нарушения сотрудником правил дорожного движения стало известно в середине июня. В УМВД региона была назначена служебная проверка. Информация об увольнении силовика подтвердилась данными сайта УМВД РФ по Курганской области. В начале августа из раздела «Руководство» отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий исчез один из заместителей. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу ведомства. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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