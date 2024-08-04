В Тюменской области подросток на питбайке сбил школьницу. Фото

05 августа 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадала первоклассница Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Московском (Тюменский район) подросток на питбайке сбил семилетнюю девочку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «Семилетняя девочка сбита питбайком в поселке Московском в Тюменском районе. Предварительно, девочка вышла на проезжую часть для посадки в автомобиль, на котором она приехала с матерью. В результате аварии ребенок получила травмы. За рулем питбайка был 14-летний подросток», — рассказали в ведомстве. Там также добавили, что мальчик взял транспорт у своей матери, без спроса. Прав на вождение у подростка нет. Технику эвакуировали, в обстоятельствах аварии разбираются инспекторы. Транспорт мальчик угнал у своей матери УГИБДД Тюменской области, Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Московском (Тюменский район) подросток на питбайке сбил семилетнюю девочку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «Семилетняя девочка сбита питбайком в поселке Московском в Тюменском районе. Предварительно, девочка вышла на проезжую часть для посадки в автомобиль, на котором она приехала с матерью. В результате аварии ребенок получила травмы. За рулем питбайка был 14-летний подросток», — рассказали в ведомстве. Там также добавили, что мальчик взял транспорт у своей матери, без спроса. Прав на вождение у подростка нет. Технику эвакуировали, в обстоятельствах аварии разбираются инспекторы.