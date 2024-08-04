04 августа 2024

В Тюменской области подросток на питбайке сбил школьницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отремонтированное отделение ультразвуковой эндоскопической и функциональной диагностики в ДГКБ9. Екатеринбург, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
В ДТП пострадала первоклассница Фото:

В поселке Московском (Тюменский район) подросток на питбайке сбил семилетнюю девочку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

«Семилетняя девочка сбита питбайком в поселке Московском в Тюменском районе. Предварительно, девочка вышла на проезжую часть для посадки в автомобиль, на котором она приехала с матерью. В результате аварии ребенок получила травмы. За рулем питбайка был 14-летний подросток», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что мальчик взял транспорт у своей матери, без спроса. Прав на вождение у подростка нет. Технику эвакуировали, в обстоятельствах аварии разбираются инспекторы.

Транспорт мальчик угнал у своей матери
Транспорт мальчик угнал у своей матери

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В поселке Московском (Тюменский район) подросток на питбайке сбил семилетнюю девочку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «Семилетняя девочка сбита питбайком в поселке Московском в Тюменском районе. Предварительно, девочка вышла на проезжую часть для посадки в автомобиль, на котором она приехала с матерью. В результате аварии ребенок получила травмы. За рулем питбайка был 14-летний подросток», — рассказали в ведомстве. Там также добавили, что мальчик взял транспорт у своей матери, без спроса. Прав на вождение у подростка нет. Технику эвакуировали, в обстоятельствах аварии разбираются инспекторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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