Бастрыкин поручил возбудить дело на самокатчика, сбившего школьницу в Кургане

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в Кургане, где 15-летнюю девочку сбило неустановленное лицо на электросамокате. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о травмировании несовершеннолетней в городе Кургане. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении.
В СУ СК России по Курганской области по данному факту организована процессуальная проверка. И.о. руководителя СУ СК России по Курганской области Григорий Казеко должен доложить о ходе расследования.
Ранее URA.RU писало, что на Троицкой площади неизвестный, управляя неустановленным электросамокатом, сбил на тротуаре девочку 2009 года рождения, движущуюся в попутном направлении. Инцидент произошел вечером 2 августа. Девочка получила телесные повреждения. Самокатчика разыскивают, очевидцев просят обратиться в ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по Кургану.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в Кургане, где 15-летнюю девочку сбило неустановленное лицо на электросамокате. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о травмировании несовершеннолетней в городе Кургане. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении. В СУ СК России по Курганской области по данному факту организована процессуальная проверка. И.о. руководителя СУ СК России по Курганской области Григорий Казеко должен доложить о ходе расследования. Ранее URA.RU писало, что на Троицкой площади неизвестный, управляя неустановленным электросамокатом, сбил на тротуаре девочку 2009 года рождения, движущуюся в попутном направлении. Инцидент произошел вечером 2 августа. Девочка получила телесные повреждения. Самокатчика разыскивают, очевидцев просят обратиться в ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по Кургану.