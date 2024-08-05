05 августа 2024

Бастрыкин поручил возбудить дело на самокатчика, сбившего школьницу в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, самокат, электросамокаты
Неизвестный сбил школьницу на электросамокате на Троицкой площади Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в Кургане, где 15-летнюю девочку сбило неустановленное лицо на электросамокате. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о травмировании несовершеннолетней в городе Кургане. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении.

В СУ СК России по Курганской области по данному факту организована процессуальная проверка. И.о. руководителя СУ СК России по Курганской области Григорий Казеко должен доложить о ходе расследования.

Ранее URA.RU писало, что на Троицкой площади неизвестный, управляя неустановленным электросамокатом, сбил на тротуаре девочку 2009 года рождения, движущуюся в попутном направлении. Инцидент произошел вечером 2 августа. Девочка получила телесные повреждения. Самокатчика разыскивают, очевидцев просят обратиться в ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по Кургану.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в Кургане, где 15-летнюю девочку сбило неустановленное лицо на электросамокате. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о травмировании несовершеннолетней в городе Кургане. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении. В СУ СК России по Курганской области по данному факту организована процессуальная проверка. И.о. руководителя СУ СК России по Курганской области Григорий Казеко должен доложить о ходе расследования. Ранее URA.RU писало, что на Троицкой площади неизвестный, управляя неустановленным электросамокатом, сбил на тротуаре девочку 2009 года рождения, движущуюся в попутном направлении. Инцидент произошел вечером 2 августа. Девочка получила телесные повреждения. Самокатчика разыскивают, очевидцев просят обратиться в ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по Кургану.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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