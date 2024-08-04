Водитель электросамоката сбил школьницу в центре Кургана

В Кургане водитель электросамоката сбил несовершеннолетнюю. Об этом URA.RU сообщили представители отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.
«На Троицкой площади, вблизи д. 1, где неустановленное лицо, управляя неустановленным электросамокатом, двигаясь по левому тротуару со стороны ул. Куйбышева, в направлении ул. Сибирская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, движущуюся в попутном направлении», — указано в сообщении. Инцидент произошел вечером 2 августа. Девочка получила телесные повреждения. Ей назначили амбулаторное лечение.
Представители ведомства просят очевидцев происшествия обратиться в группу розыска ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по Кургану по адресу (пр. М. Голикова, д. 25, каб. 208). Также очевидцы могут позвонить по номеру телефона: 77-51-76.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане водитель электросамоката сбил несовершеннолетнюю. Об этом URA.RU сообщили представители отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «На Троицкой площади, вблизи д. 1, где неустановленное лицо, управляя неустановленным электросамокатом, двигаясь по левому тротуару со стороны ул. Куйбышева, в направлении ул. Сибирская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, движущуюся в попутном направлении», — указано в сообщении. Инцидент произошел вечером 2 августа. Девочка получила телесные повреждения. Ей назначили амбулаторное лечение. Представители ведомства просят очевидцев происшествия обратиться в группу розыска ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по Кургану по адресу (пр. М. Голикова, д. 25, каб. 208). Также очевидцы могут позвонить по номеру телефона: 77-51-76.