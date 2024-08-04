Водитель электросамоката сбил школьницу в центре Кургана

ГИБДД ищет водителя электросамоката, сбившего девочку в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане водитель электросамоката сбил несовершеннолетнюю. Об этом URA.RU сообщили представители отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«На Троицкой площади, вблизи д. 1, где неустановленное лицо, управляя неустановленным электросамокатом, двигаясь по левому тротуару со стороны ул. Куйбышева, в направлении ул. Сибирская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, движущуюся в попутном направлении», — указано в сообщении. Инцидент произошел вечером 2 августа. Девочка получила телесные повреждения. Ей назначили амбулаторное лечение.

Представители ведомства просят очевидцев происшествия обратиться в группу розыска ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по Кургану по адресу (пр. М. Голикова, д. 25, каб. 208). Также очевидцы могут позвонить по номеру телефона: 77-51-76.