Мишустин дал нечестным на руку блогерам последний шанс

Мишустин: налоговая амнистия коснется тех, кто работает честно

06 августа 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что бизнес начнет работать открыто Фото: Роман Наумов © URA.RU Власти России дают шанс предпринимателям, которые дробили бизнес, как некоторые крупные блогеры, обелиться. На встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым премьер-министр Михаил Мишустин обозначил важность ведения бизнеса в открытую. Как объяснил URA.RU заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский амнистия бизнеса по схемам дробления позволит предпринимателям структурировать свое дело. У бизнеса есть время до 1 января 2025 года, чтобы начать работать вбелую, заявил Даниил Егоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В контексте выстраивания справедливой налоговой системы предстоит провести амнистию для малого и среднего бизнеса — тех, кто работает честно и кто готов отказаться от дробления бизнеса, от агрессивных схем налогового планирования, действовать открыто», — заявил глава правительства. По поручению президента РФ Владимира Путина проработана амнистия малого и среднего бизнеса по схемам дробления. Суть амнистии заключается в том, что, если предприниматель откажется от дробления в 2025 и 2026 годах, он может избежать уплаты налогов и пеней за 2022—2024 годы. Закон вступил в силу 12 июля 2024 года. Амнистия идет в рамках всего изменения налогового законодательства. Федеральная налоговая служба готовит информационную кампанию по изменениям, которые касаются не только амнистии, но и в целом налогообложения корпоративного сектора. «Все, что нужно сделать тем, кто считает возможным и работает „вбелую“, с 1 января 2025 года работать в том режиме, в котором он и должен работать. Это автоматически включает амнистию на три года», — отметил Егоров. ФНС указывала на различные варианты дробления бизнеса, такие как создание новых юридических лиц и искусственное выделение частей бизнеса для получения налоговых преимуществ. Так, одно из громких дел по уклонению от уплаты налогов связано с блогером, основателем проекта «Марафон желаний» Еленой Блиновской. Ее задержали в апреле 2023 года. «Королеве марафонов» вменили использование сложных схем для неуплаты налогов в размере 918 млн рублей за период с 2019 по 2021 годы. Сейчас Блиновская находится в СИЗО. Она снизила задолженность перед налоговой на десятки миллионов и подала в суд заявление о банкротстве. Новость по теме Глава «ОПОРЫ РОССИИ» оценил увеличение налога на прибыль до 25% Беспрецедентная амнистия по дроблению позволит бизнесу нормально обелиться и стабильно развиваться дальше, заявил Дмитрий Ряховский. По его словам, зачастую малый бизнес, который вырастает в средний, совсем не готов к применению общеустановленной системы налогообложения. Предприниматели выбирают самый простой способ: раздробиться и работать как раньше, получая при этом необоснованную налоговую выгоду. «Именно поэтому, дробление бизнеса является одной из ключевых проблем стабильности в развитии бизнеса и нормальных взаимоотношений с налоговой службой», — объяснил Ряховский. Собеседник агентства обратил внимание, что власти предлагают предпринимателям переходный период. Эта мера позволит структурировать бизнес и перейти на новую модель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти России дают шанс предпринимателям, которые дробили бизнес, как некоторые крупные блогеры, обелиться. На встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым премьер-министр Михаил Мишустин обозначил важность ведения бизнеса в открытую. Как объяснил URA.RU заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский амнистия бизнеса по схемам дробления позволит предпринимателям структурировать свое дело. «В контексте выстраивания справедливой налоговой системы предстоит провести амнистию для малого и среднего бизнеса — тех, кто работает честно и кто готов отказаться от дробления бизнеса, от агрессивных схем налогового планирования, действовать открыто», — заявил глава правительства. По поручению президента РФ Владимира Путина проработана амнистия малого и среднего бизнеса по схемам дробления. Суть амнистии заключается в том, что, если предприниматель откажется от дробления в 2025 и 2026 годах, он может избежать уплаты налогов и пеней за 2022—2024 годы. Закон вступил в силу 12 июля 2024 года. Амнистия идет в рамках всего изменения налогового законодательства. Федеральная налоговая служба готовит информационную кампанию по изменениям, которые касаются не только амнистии, но и в целом налогообложения корпоративного сектора. «Все, что нужно сделать тем, кто считает возможным и работает „вбелую“, с 1 января 2025 года работать в том режиме, в котором он и должен работать. Это автоматически включает амнистию на три года», — отметил Егоров. ФНС указывала на различные варианты дробления бизнеса, такие как создание новых юридических лиц и искусственное выделение частей бизнеса для получения налоговых преимуществ. Так, одно из громких дел по уклонению от уплаты налогов связано с блогером, основателем проекта «Марафон желаний» Еленой Блиновской. Ее задержали в апреле 2023 года. «Королеве марафонов» вменили использование сложных схем для неуплаты налогов в размере 918 млн рублей за период с 2019 по 2021 годы. Сейчас Блиновская находится в СИЗО. Она снизила задолженность перед налоговой на десятки миллионов и подала в суд заявление о банкротстве. Беспрецедентная амнистия по дроблению позволит бизнесу нормально обелиться и стабильно развиваться дальше, заявил Дмитрий Ряховский. По его словам, зачастую малый бизнес, который вырастает в средний, совсем не готов к применению общеустановленной системы налогообложения. Предприниматели выбирают самый простой способ: раздробиться и работать как раньше, получая при этом необоснованную налоговую выгоду. «Именно поэтому, дробление бизнеса является одной из ключевых проблем стабильности в развитии бизнеса и нормальных взаимоотношений с налоговой службой», — объяснил Ряховский. Собеседник агентства обратил внимание, что власти предлагают предпринимателям переходный период. Эта мера позволит структурировать бизнес и перейти на новую модель.