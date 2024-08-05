Курганская полиция ищет мошенников, обокравших компанию через Ozon

06 августа 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Полиция приняла заявление у «ЭмилингГрупп» о мошенничестве, а затем было возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU По заявлению представителей курганской компании «ЭмилингГрупп», пострадавшей от мошенников через Ozon, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области по запросу корреспондента. «Заявление по указанным в обращении обстоятельствам поступало в один из отделов полиции УМВД России по г. Кургану. По данному факту органами дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ „Мошенничество“», — сообщили по запросу в УМВД. Ранее сообщалось, что курганская компания «ЭмилингГрупп» стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой через маркетплейс Ozon были потеряны более 160 тысяч рублей, что привело к судебному разбирательству с ООО «Интернет-решения». По словам представителя компании, мошенники, выдавая себя за поставщика, выставили счет на поставку оборудования, который был оплачен, но товар так и не был доставлен. Вместо этого средства были направлены на покупку сертификатов, которые злоумышленники затем обналичили. Затем ООО «ЭмилингГрупп» обратилось за разъяснениями к Ozon, где объяснили, что мошенники могли свободно зарегистрировать личный кабинет юрлица и провести операцию без предъявления доверенности. Ситуация вызвала вопросы о мерах безопасности на маркетплейсе и возможности создания личных кабинетов третьими лицами. Ozon подтвердил URA.RU, что в данной ситуации действовали мошенники, а также заявило о готовности взаимодействия с правоохранительными органами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По заявлению представителей курганской компании «ЭмилингГрупп», пострадавшей от мошенников через Ozon, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области по запросу корреспондента. «Заявление по указанным в обращении обстоятельствам поступало в один из отделов полиции УМВД России по г. Кургану. По данному факту органами дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ „Мошенничество“», — сообщили по запросу в УМВД. Ранее сообщалось, что курганская компания «ЭмилингГрупп» стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой через маркетплейс Ozon были потеряны более 160 тысяч рублей, что привело к судебному разбирательству с ООО «Интернет-решения». По словам представителя компании, мошенники, выдавая себя за поставщика, выставили счет на поставку оборудования, который был оплачен, но товар так и не был доставлен. Вместо этого средства были направлены на покупку сертификатов, которые злоумышленники затем обналичили. Затем ООО «ЭмилингГрупп» обратилось за разъяснениями к Ozon, где объяснили, что мошенники могли свободно зарегистрировать личный кабинет юрлица и провести операцию без предъявления доверенности. Ситуация вызвала вопросы о мерах безопасности на маркетплейсе и возможности создания личных кабинетов третьими лицами. Ozon подтвердил URA.RU, что в данной ситуации действовали мошенники, а также заявило о готовности взаимодействия с правоохранительными органами.