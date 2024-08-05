Губернатор Александр Моор помог матери участника СВО

Жительнице села Ярково (Тюменская область) выделят деньги на благоустройство дома из бюджета региона. Как сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале, сын женщины служит в зоне СВО.
«На личном приеме пообщался с жительницей села Ярково Елизаветой Певневой. Ее дом построен давно, и современных коммунальных удобств там не предусмотрено. Сын сейчас участвует в специальной военной операции. Из областного бюджета выделим 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жительнице села Ярково (Тюменская область) выделят деньги на благоустройство дома из бюджета региона. Как сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале, сын женщины служит в зоне СВО. «На личном приеме пообщался с жительницей села Ярково Елизаветой Певневой. Ее дом построен давно, и современных коммунальных удобств там не предусмотрено. Сын сейчас участвует в специальной военной операции. Из областного бюджета выделим 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Работы по благоустройству сейчас на контроле главы муниципального округа Евгения Золотухина. Ранее URA.RU писало, что губернатор отчитался о ходе ремонтных работ на дорогах, пострадавших из-за паводка.