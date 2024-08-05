05 августа 2024

Губернатор Александр Моор помог матери участника СВО

Жительнице тюменского села благоустроят дом по распоряжению губернатора Моора
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , моор александр
Александр Моор помог жительнице по итогам личной встречи Фото:

Жительнице села Ярково (Тюменская область) выделят деньги на благоустройство дома из бюджета региона. Как сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале, сын женщины служит в зоне СВО.

«На личном приеме пообщался с жительницей села Ярково Елизаветой Певневой. Ее дом построен давно, и современных коммунальных удобств там не предусмотрено. Сын сейчас участвует в специальной военной операции. Из областного бюджета выделим 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Работы по благоустройству сейчас на контроле главы муниципального округа Евгения Золотухина. Ранее URA.RU писало, что губернатор отчитался о ходе ремонтных работ на дорогах, пострадавших из-за паводка.

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Жительнице села Ярково (Тюменская область) выделят деньги на благоустройство дома из бюджета региона. Как сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале, сын женщины служит в зоне СВО. «На личном приеме пообщался с жительницей села Ярково Елизаветой Певневой. Ее дом построен давно, и современных коммунальных удобств там не предусмотрено. Сын сейчас участвует в специальной военной операции. Из областного бюджета выделим 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Работы по благоустройству сейчас на контроле главы муниципального округа Евгения Золотухина. Ранее URA.RU писало, что губернатор отчитался о ходе ремонтных работ на дорогах, пострадавших из-за паводка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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