Тюменский госуниверситет создаст уникальные экосистемы в трех странах

Тюменский государственный университет создаст три карбоновых полигона в Бразилии, Амазонии и в Узбекистане. Об этом заявил первый проректор Тюменского госуниверситета Андрей Толстиков. Карбоновые полигоны — это уникальные экосистемы, которые создаются для контроля и мониторинга парниковых газов.
«Совместные с ТюмГУ карбоновые полигоны планируются создать в Бразилии, в Чили и в Узбекистане, в Бухарском оазисе. Сейчас такие договоры уже есть, и мы как раз обсуждаем детали создания полигонов. Скоро будет очередное заседание, климатический форум, конференции ООН по изменению климата (СOP-29) в Азербайджане. Мы определимся точно с локацией полигонов и их задачами в этих новых регионах мира для данной тематики», — передает слова Толстикова ТАСС.
Кадры для работы над карбоновыми полигонами готовятся также в тюменском вузе. Сейчас несколько научных экспедиций от университета проводятся в Эфиопии, Вьетнаме и Монголии.
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Тюменский государственный университет создаст три карбоновых полигона в Бразилии, Амазонии и в Узбекистане. Об этом заявил первый проректор Тюменского госуниверситета Андрей Толстиков. Карбоновые полигоны — это уникальные экосистемы, которые создаются для контроля и мониторинга парниковых газов. «Совместные с ТюмГУ карбоновые полигоны планируются создать в Бразилии, в Чили и в Узбекистане, в Бухарском оазисе. Сейчас такие договоры уже есть, и мы как раз обсуждаем детали создания полигонов. Скоро будет очередное заседание, климатический форум, конференции ООН по изменению климата (СOP-29) в Азербайджане. Мы определимся точно с локацией полигонов и их задачами в этих новых регионах мира для данной тематики», — передает слова Толстикова ТАСС. Кадры для работы над карбоновыми полигонами готовятся также в тюменском вузе. Сейчас несколько научных экспедиций от университета проводятся в Эфиопии, Вьетнаме и Монголии.