Бывший свердловский замминистра попытался встать на биржу труда

Экс-замглавы минстроя Дубровин не может найти работу в Екатеринбурге после СИЗО

08 августа 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

После выхода из СИЗО в середине января Дубровин смог заработать 10 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-замминистра строительства Свердловской области попал под уголовное дело Бывший свердловский топ-чиновник Игорь Дубровин, которого обвиняют в мошенничестве, выйдя из СИЗО пытался устроиться в две компании. Но не смог — из-за отсутствия трудовой книжки. По этой же причине ему отказали в постановке на учет в екатеринбургский Центр занятости, следует из материалов гражданского дела. Копия есть в распоряжении URA.RU. Дубровина, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилья для военных, отпустили из СИЗО в январе, заменив меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий. Вскоре он, отпросившись у следствия, уехал в Забайкалье, где последний год работал в должности зампреда, судиться с местным правительством из-за своего увольнения, которое посчитал незаконным. Более того, указывал Дубровин и его защита в исковом заявлении, из правительства Забайкалья ему вовремя не выдали трудовую книжку, из-за этого работодатели отказывали ему приеме на работу, что «повлекло за собой невозможность получения дохода». Новость по теме Бывшего свердловского замминистра уволили за крипту и кредит в иностранном банке В частности, Дубровин принес в суд справку из компании «Бауверк» (Екатеринбург, строительство жилых и нежилых зданий) о том, что ему отказали в трудоустройстве из-за отсутствия трудовой книжки. Обращался туда его адвокат Дмитрий Брюхов, причем в день, когда Дубровина только выпустили из СИЗО — 16 января. 15 апреля, говорится в материалах дела, бывший чиновник попытался встать на учет в екатеринбургский Центр занятости как безработный, но ему отказали — в базе Дубровин до сих пор числится как сотрудник забайкальского правительства. 24 апреля ему отказали в трудоустройстве в компанию «Алкута» известного свердловского архитектора Алексея Куковякина, однако заработать здесь Дубровин все-таки смог. «Учитывая потребность в работе специалиста, был заключен разовый договор подряда работа по которому была выполнена и оплачена в размере 10 000 рублей», — говорится в материалах дела. Дубровина задержали 14 декабря 2024 года в Чите по подозрению в мошенничестве, в тот же день глава региона Александр Осипов уволил его с поста зампреда краевого правительства, который Дубровин занял за несколько месяцев до этого. Экс-чиновника доставили в Екатеринбург и предъявили обвинения. Согласно материалам дела, возбужденного еще в феврале 2023-го, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны. Мужчине вменяют хищение миллиона рублей. Сам Дубровин (в данный момент он, по данным URA.RU, в Екатеринбурге) недоступен, его адвокат Дмитрий Брюхов от комментариев воздерживается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший свердловский топ-чиновник Игорь Дубровин, которого обвиняют в мошенничестве, выйдя из СИЗО пытался устроиться в две компании. Но не смог — из-за отсутствия трудовой книжки. По этой же причине ему отказали в постановке на учет в екатеринбургский Центр занятости, следует из материалов гражданского дела. Копия есть в распоряжении URA.RU. Дубровина, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилья для военных, отпустили из СИЗО в январе, заменив меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий. Вскоре он, отпросившись у следствия, уехал в Забайкалье, где последний год работал в должности зампреда, судиться с местным правительством из-за своего увольнения, которое посчитал незаконным. Более того, указывал Дубровин и его защита в исковом заявлении, из правительства Забайкалья ему вовремя не выдали трудовую книжку, из-за этого работодатели отказывали ему приеме на работу, что «повлекло за собой невозможность получения дохода». В частности, Дубровин принес в суд справку из компании «Бауверк» (Екатеринбург, строительство жилых и нежилых зданий) о том, что ему отказали в трудоустройстве из-за отсутствия трудовой книжки. Обращался туда его адвокат Дмитрий Брюхов, причем в день, когда Дубровина только выпустили из СИЗО — 16 января. 15 апреля, говорится в материалах дела, бывший чиновник попытался встать на учет в екатеринбургский Центр занятости как безработный, но ему отказали — в базе Дубровин до сих пор числится как сотрудник забайкальского правительства. 24 апреля ему отказали в трудоустройстве в компанию «Алкута» известного свердловского архитектора Алексея Куковякина, однако заработать здесь Дубровин все-таки смог. «Учитывая потребность в работе специалиста, был заключен разовый договор подряда работа по которому была выполнена и оплачена в размере 10 000 рублей», — говорится в материалах дела. Дубровина задержали 14 декабря 2024 года в Чите по подозрению в мошенничестве, в тот же день глава региона Александр Осипов уволил его с поста зампреда краевого правительства, который Дубровин занял за несколько месяцев до этого. Экс-чиновника доставили в Екатеринбург и предъявили обвинения. Согласно материалам дела, возбужденного еще в феврале 2023-го, Дубровин установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны. Мужчине вменяют хищение миллиона рублей. Сам Дубровин (в данный момент он, по данным URA.RU, в Екатеринбурге) недоступен, его адвокат Дмитрий Брюхов от комментариев воздерживается.