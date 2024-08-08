Свердловский боец СВО, убивший жену из ревности, заминировал машину. Фото

08 августа 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Разминировать иномарку на кладбище приезжала группа саперов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Участник специальной военной операции из Богдановича (Свердловская область) Константин М., застреливший жену, а следом покончивший с собой на кладбище, заминировал перед смертью свою машину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «В машине была растяжка с гранатой. Непонятно, чего он хотел этим добиться. Иномарку разминировали», — поделился собеседник. Константин М. выстрелил в супругу и в ее нового мужа вечером 7 августа. Женщина погибла, ее спутник отделался травмами. После этого военный скрылся на машине Daihatsu Boon, которую купил за две недели до этого за 1 млн рублей (именно такая цена была указана в объявлении на популярной онлайн-платформе, — прим. URA.RU). Позднее выяснилось, что он отправился на местное кладбище, где покончил с собой. В машине была обнаружена граната. У разведенной пары остались две дочери. Все самые важные подробности трагической истории URA.RU собрало в отдельную сбойку, а все новости по теме — в отдельный сюжет. Желтый Daihatsu Boon, где лежала граната, можно заметить на заднем плане Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник специальной военной операции из Богдановича (Свердловская область) Константин М., застреливший жену, а следом покончивший с собой на кладбище, заминировал перед смертью свою машину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «В машине была растяжка с гранатой. Непонятно, чего он хотел этим добиться. Иномарку разминировали», — поделился собеседник. Константин М. выстрелил в супругу и в ее нового мужа вечером 7 августа. Женщина погибла, ее спутник отделался травмами. После этого военный скрылся на машине Daihatsu Boon, которую купил за две недели до этого за 1 млн рублей (именно такая цена была указана в объявлении на популярной онлайн-платформе, — прим. URA.RU). Позднее выяснилось, что он отправился на местное кладбище, где покончил с собой. В машине была обнаружена граната. У разведенной пары остались две дочери. Все самые важные подробности трагической истории URA.RU собрало в отдельную сбойку, а все новости по теме — в отдельный сюжет.