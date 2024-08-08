Участник специальной военной операции из Богдановича (Свердловская область) Константин М., застреливший жену, а следом покончивший с собой на кладбище, заминировал перед смертью свою машину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«В машине была растяжка с гранатой. Непонятно, чего он хотел этим добиться. Иномарку разминировали», — поделился собеседник.
Константин М. выстрелил в супругу и в ее нового мужа вечером 7 августа. Женщина погибла, ее спутник отделался травмами. После этого военный скрылся на машине Daihatsu Boon, которую купил за две недели до этого за 1 млн рублей (именно такая цена была указана в объявлении на популярной онлайн-платформе, — прим. URA.RU). Позднее выяснилось, что он отправился на местное кладбище, где покончил с собой. В машине была обнаружена граната.
У разведенной пары остались две дочери. Все самые важные подробности трагической истории URA.RU собрало в отдельную сбойку, а все новости по теме — в отдельный сюжет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!