Свердловский боец СВО, убивший жену из ревности, заминировал машину. Фото

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Трагедия в Богдановиче. Свердловская область, разминирование
Разминировать иномарку на кладбище приезжала группа саперов Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

Участник специальной военной операции из Богдановича (Свердловская область) Константин М., застреливший жену, а следом покончивший с собой на кладбище, заминировал перед смертью свою машину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«В машине была растяжка с гранатой. Непонятно, чего он хотел этим добиться. Иномарку разминировали», — поделился собеседник.

Константин М. выстрелил в супругу и в ее нового мужа вечером 7 августа. Женщина погибла, ее спутник отделался травмами. После этого военный скрылся на машине Daihatsu Boon, которую купил за две недели до этого за 1 млн рублей (именно такая цена была указана в объявлении на популярной онлайн-платформе, — прим. URA.RU). Позднее выяснилось, что он отправился на местное кладбище, где покончил с собой. В машине была обнаружена граната.

У разведенной пары остались две дочери. Все самые важные подробности трагической истории URA.RU собрало в отдельную сбойку, а все новости по теме — в отдельный сюжет.

Желтый Daihatsu Boon, где лежала граната, можно заметить на заднем плане
Желтый Daihatsu Boon, где лежала граната, можно заметить на заднем плане
Фото:

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Участник специальной военной операции из Богдановича (Свердловская область) Константин М., застреливший жену, а следом покончивший с собой на кладбище, заминировал перед смертью свою машину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «В машине была растяжка с гранатой. Непонятно, чего он хотел этим добиться. Иномарку разминировали», — поделился собеседник. Константин М. выстрелил в супругу и в ее нового мужа вечером 7 августа. Женщина погибла, ее спутник отделался травмами. После этого военный скрылся на машине Daihatsu Boon, которую купил за две недели до этого за 1 млн рублей (именно такая цена была указана в объявлении на популярной онлайн-платформе, — прим. URA.RU). Позднее выяснилось, что он отправился на местное кладбище, где покончил с собой. В машине была обнаружена граната. У разведенной пары остались две дочери. Все самые важные подробности трагической истории URA.RU собрало в отдельную сбойку, а все новости по теме — в отдельный сюжет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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