Экс-главу челябинской правительственной корпорации Атаманченко оставили в СИЗО

Задержанный ФСБ экс-глава ЮУ КЖСИ — крупнейшей строительной корпорации, подконтрольной правительству Челябинской области, Владимир Атаманченко, обвиняемый в растрате, 12 августа не смог оспорить свой срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, его оставили под стражей до конца августа.
«В конце июля Атаманченко продлили меру пресечения в виде СИЗО еще на месяц. 12 августа его защита попыталась оспорить это решение. Но Челябинский областной суд оставил решение без изменения», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.
Атаманченко находится под стражей с момента задержания, произошедшего в конце мая текущего года. Адвокаты работают над смягчением ему меры пресечения. При этом ранее топ-менеджер уже попадал в поле зрения силовых структур. В сентябре 2023 года его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считало, что он попросил у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, обещая вернуть все с процентами. Но в назначенный срок не выполнил обязательство.
Суд над бывшим топ-менеджером состоялся в апреле 2024 года. Так как Атаманченко загладил причиненный вред, он отделался судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей. Дело в его отношении прекратили.
Долго без работы Атаманченко не сидел. Он устроился руководителем проекта в ООО «КПДиСК». Но и на новом месте работы долго не просидел — был задержан и отправлен в СИЗО.
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