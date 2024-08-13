Блогер, избивший мужчину в центре Екатеринбурга, извинился перед украинцами

За драку Реутову предложили отправиться на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Блогер Виталий Реутов, избивший мужчину в центре Екатеринбурга за то, что тот назвал себя «хохлом», извинился перед украинцами за подобное выражение. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале.

«Извините, пожалуйста, товарищи, братья украинцы, „хохлы“ за то, что называл вас так. За то, что пришлось так сделать, за это видео извините меня, пожалуйста», — сказал Реутов.

Скандал вокруг Виталия Реутова развернулся после того, как стоя на Porcshe Panamera возле ТЦ «Антей» на Малышева и с бутылкой пива в руках, он кричал: «хохлы — ***». Когда один из прохожих заявил, что является «хохлом», тот подошел и ударил его с локтя. Сам блогер, комментируя свое поведение, говорил что его спровоцировали.

Депутат заксо Алексей Свалов попросил начальника региональной полиции Александра Мешкова провести проверку в отношении Реутова. Также выступил официальный представитель ЧВК «Вагнер», участник СВО Иван Гагарин, предложив блогеру отправиться на фронт.