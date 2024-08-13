Неонацист, подозреваемый в убийстве Кивы: кто такой Аваков*, которого рассматривают на замену Зеленскому

СВР: США прорабатывают варианты замены Зеленского

13 августа 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Арсен Аваков (слева) — один из кандидатов на замену Владимира Зеленского Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Запад вновь начал рассматривать возможность замены украинского лидера страны Владимира Зеленского. По данным Службы внешней разведки РФ, на должность нового президента рассматривается бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в РФ). По данным некоторых источников, именно он может быть виновен в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. URA.RU рассказывает, кто такой Аваков и чем он известен. Запад уже обговаривает замену с украинской оппозицией По данным российской разведки потенциальная замена Зеленского на Авакова уже обсуждается с украинской оппозицией в лице лидера оппозиционной партии страны «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Кроме того, США общались с депутатами Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа». Об этом сообщали в пресс-бюро СВР РФ. Мнение российской стороны на потенциальную замену Как также отмечал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, кандидатура Авакова на пост президента звучит как вероятный вариант. «Эта фигура также являлась ставленником США. И он как замена Зеленского вполне возможен», — сообщал Чепа в разговоре с РИА Новости. Политолог Владимир Скачко также высказался по поводу замены Зеленского на Авакова. По его словам, последний является жестоким, подлым и коррумпированным неонацистом. Он подчеркнул, что Россию не устроит такая замена. «Он давно сидит на [крючке] западных спецслужб. <…> Аваков — абсолютно управляемая фигура. <…> Фактически это украинский неонацист — жестокий, подлый, коррумпированный», — прокомментировал он. Его слова передает интернет-издание «Взгляд». Он также не отрицает возможности, что Аваков на пост главы не пустят, но вполне могут поставить на должность премьер-министра страны вместо Дениса Шмыгаля. Кто такой Арсен Аваков Политическая карьера Арсен Аваков родился 2 января 1964 года в столице Азербайджанской ССР, городе Баку, в семье военнослужащего. С 1966 года его жизнь и деятельность связаны с Украиной. Арсен Аваков начал политическую деятельность в начале нулевых Фото: Zuma/TASS В 2002 году Аваков вошел в состав исполнительного комитета Харьковского городского совета. Через два года возглавил Харьковскую областную администрацию и входил в Совет национальной безопасности и обороны Украины. В 2009 году он возглавил областное отделение движения «За Украину!», а в 2010 году поддержал Юлию Тимошенко на президентских выборах. Однако после победы Виктора Януковича, Аваков подал в отставку с поста губернатора. В 2010 году Аваков присоединился к «Батькивщине» и возглавил ее харьковское отделение, а в 2012 году был избран депутатом Верховной Рады. После событий 2014 года он стал и. о. министра внутренних дел, а затем занимал этот пост в нескольких правительствах. Украиские граждане требовали отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел страны Фото: Zuma/TASS Уголовные преследования Аваков также столкнулся с уголовными обвинениями и международным розыском. Басманный суд Москвы его заочно арестовал по обвинению в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, препятствовании деятельности журналистов и в похищении людей в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. В мае 2024 года МВД РФ также объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова. Считается, что Арсен Аваков связан с националистическими группами на Украине. По этой причине он мог заинтересовать США Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин В США Аваков рассматривается как потенциальный кандидат для установления контактов благодаря его связям с украинскими националистическими группировками и поддержанию отношений с лидерами европейских стран. В Вашингтоне считают, что смена власти на Украине может стать шансом для более тщательной подготовки к началу переговоров с Россией для разрешения конфликта. Поддержка террористов и угроза убийством: громкие заявления Авакова Арсен Аваков запомнился своими возмутительными высказываниями, передает Life.ru . В декабре 2014 года после того, как исламские боевики совершили крупнейшую с 2010 года террористическую вылазку в Грозном (Чечня) и захватили здание республиканского парламента, Аваков в соцсетях выступил с поддержкой террористов. Тогда он заявил, что дальше будет больше. «[Глава Чечени Рамзан Кадыров] расстроен беспорядками в собственной столице и раздражен? То ли еще будет», — заявил он тогда. Арсен Аваков высказывался в поддержку террористов, напавших на Грозный (Чечня) в 2014 году Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Также в 2014 году он угрожал журналисту Пятого канала Роману Наумову убийством. «Я дам своим хлопцам задание, чтобы тебя отыскали в Москве и вышибли тебе мозги», — писал Аваков журналисту в соцсетях. Еще до начала спецоперации на Украине Аваков публично говорил, что украинская армия якобы разгромит российские войска на случай военного конфликта. Тогда он говорил об этом в интервью немецким журналистам. «Я не уверен, что [Россия] выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых», — заявлял он тогда. Аваков также называет русский язык «слобожанский». По его словам, тот не принадлежит РФ. Подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Кивы Новость по теме Погиб экс-депутат Рады Кива: что известно об его убийстве Политолог Сергей Марков высказывал мнение о возможной причастности высокопоставленных лиц Украины к убийству экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. В числе них как раз выступает Арсен Аваков. В качестве мотива политолог называл месть. Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы было найдено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. По одной из версий, его могли застрелить. Сам Кива незадолго до гибели говорил, что за ним следят «подозрительные личности». На Украине Арсена Авакова требовали отправить за решетку, как и других политических деятелей Фото: Валентин Спринчак/ТАСС *Арсен Аваков внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад вновь начал рассматривать возможность замены украинского лидера страны Владимира Зеленского. По данным Службы внешней разведки РФ, на должность нового президента рассматривается бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в РФ). По данным некоторых источников, именно он может быть виновен в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. URA.RU рассказывает, кто такой Аваков и чем он известен. По данным российской разведки потенциальная замена Зеленского на Авакова уже обсуждается с украинской оппозицией в лице лидера оппозиционной партии страны «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Кроме того, США общались с депутатами Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа». Об этом сообщали в пресс-бюро СВР РФ. Как также отмечал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, кандидатура Авакова на пост президента звучит как вероятный вариант. «Эта фигура также являлась ставленником США. И он как замена Зеленского вполне возможен», — сообщал Чепа в разговоре с РИА Новости. Политолог Владимир Скачко также высказался по поводу замены Зеленского на Авакова. По его словам, последний является жестоким, подлым и коррумпированным неонацистом. Он подчеркнул, что Россию не устроит такая замена. Его слова передает интернет-издание «Взгляд». Он также не отрицает возможности, что Аваков на пост главы не пустят, но вполне могут поставить на должность премьер-министра страны вместо Дениса Шмыгаля. Арсен Аваков родился 2 января 1964 года в столице Азербайджанской ССР, городе Баку, в семье военнослужащего. С 1966 года его жизнь и деятельность связаны с Украиной. В 2002 году Аваков вошел в состав исполнительного комитета Харьковского городского совета. Через два года возглавил Харьковскую областную администрацию и входил в Совет национальной безопасности и обороны Украины. В 2009 году он возглавил областное отделение движения «За Украину!», а в 2010 году поддержал Юлию Тимошенко на президентских выборах. Однако после победы Виктора Януковича, Аваков подал в отставку с поста губернатора. В 2010 году Аваков присоединился к «Батькивщине» и возглавил ее харьковское отделение, а в 2012 году был избран депутатом Верховной Рады. После событий 2014 года он стал и. о. министра внутренних дел, а затем занимал этот пост в нескольких правительствах. Аваков также столкнулся с уголовными обвинениями и международным розыском. Басманный суд Москвы его заочно арестовал по обвинению в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, препятствовании деятельности журналистов и в похищении людей в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. В мае 2024 года МВД РФ также объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова. В США Аваков рассматривается как потенциальный кандидат для установления контактов благодаря его связям с украинскими националистическими группировками и поддержанию отношений с лидерами европейских стран. В Вашингтоне считают, что смена власти на Украине может стать шансом для более тщательной подготовки к началу переговоров с Россией для разрешения конфликта. Арсен Аваков запомнился своими возмутительными высказываниями, передает Life.ru. В декабре 2014 года после того, как исламские боевики совершили крупнейшую с 2010 года террористическую вылазку в Грозном (Чечня) и захватили здание республиканского парламента, Аваков в соцсетях выступил с поддержкой террористов. Тогда он заявил, что дальше будет больше. «[Глава Чечени Рамзан Кадыров] расстроен беспорядками в собственной столице и раздражен? То ли еще будет», — заявил он тогда. Также в 2014 году он угрожал журналисту Пятого канала Роману Наумову убийством. «Я дам своим хлопцам задание, чтобы тебя отыскали в Москве и вышибли тебе мозги», — писал Аваков журналисту в соцсетях. Еще до начала спецоперации на Украине Аваков публично говорил, что украинская армия якобы разгромит российские войска на случай военного конфликта. Тогда он говорил об этом в интервью немецким журналистам. «Я не уверен, что [Россия] выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых», — заявлял он тогда. Аваков также называет русский язык «слобожанский». По его словам, тот не принадлежит РФ. Политолог Сергей Марков высказывал мнение о возможной причастности высокопоставленных лиц Украины к убийству экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. В числе них как раз выступает Арсен Аваков. В качестве мотива политолог называл месть. Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы было найдено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. По одной из версий, его могли застрелить. Сам Кива незадолго до гибели говорил, что за ним следят «подозрительные личности». *Арсен Аваков внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в РФ