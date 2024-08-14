В Курганской детской поликлинике организуют работу кабинетов по выдаче справок в детские сады и спортивные секции. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Кабинеты будут работать в филиалах поликлиники с 19 августа по 6 сентября.
«Администрация курганской поликлиники информирует о том, что с 19 августа по 6 сентября в каждом педиатрическом отделении будет организована работа кабинетов по выдаче справок в детские дошкольные учреждения и спортивные секции», — говорится в сообщении депздрава в соцсетях. Всего будет работать семь кабинетов.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане станет больше детских стоматологов после объединения детской стоматологической поликлиники и детской поликлиники. Об этом также рассказали в депздраве.
В филиалах Курганской детской поликлиники откроют кабинеты по выдаче справок в детсады и спортивные секции
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В Курганской детской поликлинике организуют работу кабинетов по выдаче справок в детские сады и спортивные секции. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Кабинеты будут работать в филиалах поликлиники с 19 августа по 6 сентября. «Администрация курганской поликлиники информирует о том, что с 19 августа по 6 сентября в каждом педиатрическом отделении будет организована работа кабинетов по выдаче справок в детские дошкольные учреждения и спортивные секции», — говорится в сообщении депздрава в соцсетях. Всего будет работать семь кабинетов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане станет больше детских стоматологов после объединения детской стоматологической поликлиники и детской поликлиники. Об этом также рассказали в депздраве.