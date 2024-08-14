Курганцы смогут быстрее получить справки в детсады и спортсекции. Список

В Курганской детской поликлинике откроют кабинеты по выдаче справок

15 августа 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Кабинеты по выдаче справок будут работать в филиалах поликлиники с 19 августа по 6 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской детской поликлинике организуют работу кабинетов по выдаче справок в детские сады и спортивные секции. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Кабинеты будут работать в филиалах поликлиники с 19 августа по 6 сентября. «Администрация курганской поликлиники информирует о том, что с 19 августа по 6 сентября в каждом педиатрическом отделении будет организована работа кабинетов по выдаче справок в детские дошкольные учреждения и спортивные секции», — говорится в сообщении депздрава в соцсетях. Всего будет работать семь кабинетов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане станет больше детских стоматологов после объединения детской стоматологической поликлиники и детской поликлиники. Об этом также рассказали в депздраве. В филиалах Курганской детской поликлиники откроют кабинеты по выдаче справок в детсады и спортивные секции «Департамент здравоохранения курганской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской детской поликлинике организуют работу кабинетов по выдаче справок в детские сады и спортивные секции. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Кабинеты будут работать в филиалах поликлиники с 19 августа по 6 сентября. «Администрация курганской поликлиники информирует о том, что с 19 августа по 6 сентября в каждом педиатрическом отделении будет организована работа кабинетов по выдаче справок в детские дошкольные учреждения и спортивные секции», — говорится в сообщении депздрава в соцсетях. Всего будет работать семь кабинетов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане станет больше детских стоматологов после объединения детской стоматологической поликлиники и детской поликлиники. Об этом также рассказали в депздраве.