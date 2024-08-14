14 августа 2024

Курганцы смогут быстрее получить справки в детсады и спортсекции. Список

В Курганской детской поликлинике откроют кабинеты по выдаче справок
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские поликлиники. Курган, поликлиника, детская поликлиника, детская больница
Кабинеты по выдаче справок будут работать в филиалах поликлиники с 19 августа по 6 сентября Фото:

В Курганской детской поликлинике организуют работу кабинетов по выдаче справок в детские сады и спортивные секции. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Кабинеты будут работать в филиалах поликлиники с 19 августа по 6 сентября.

«Администрация курганской поликлиники информирует о том, что с 19 августа по 6 сентября в каждом педиатрическом отделении будет организована работа кабинетов по выдаче справок в детские дошкольные учреждения и спортивные секции», — говорится в сообщении депздрава в соцсетях. Всего будет работать семь кабинетов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане станет больше детских стоматологов после объединения детской стоматологической поликлиники и детской поликлиники. Об этом также рассказали в депздраве.

В филиалах Курганской детской поликлиники откроют кабинеты по выдаче справок в детсады и спортивные секции
В филиалах Курганской детской поликлиники откроют кабинеты по выдаче справок в детсады и спортивные секции

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В Курганской детской поликлинике организуют работу кабинетов по выдаче справок в детские сады и спортивные секции. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Кабинеты будут работать в филиалах поликлиники с 19 августа по 6 сентября. «Администрация курганской поликлиники информирует о том, что с 19 августа по 6 сентября в каждом педиатрическом отделении будет организована работа кабинетов по выдаче справок в детские дошкольные учреждения и спортивные секции», — говорится в сообщении депздрава в соцсетях. Всего будет работать семь кабинетов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане станет больше детских стоматологов после объединения детской стоматологической поликлиники и детской поликлиники. Об этом также рассказали в депздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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