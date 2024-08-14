Старшие школы Ямала взяты на особый контроль надзорных органов

Прокуратура ЯНАО взяла на контроль зачисление школьников в десятые классы

В списки десятых классов в ЯНАО должны попасть все желающие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура ЯНАО взяла на особый контроль вопрос зачисления школьников в десятые классы. Как отметили на заседании ведомства, школы Ямала должны создать все условия, если и для старших классов не будет хватать мест.

«Вопросы зачисления детей в 10-е классы находятся на особом контроле органов прокуратуры. Органам из сферы образования, рекомендовано обеспечить прием в 10-е классы всех учащихся, успешно освоивших программу основного общего образования, и желающих продолжить обучение в общеобразовательных школах, а также создание нужного количества мест для обучающихся в 10-классах универсального профиля», — написали в telegram-канале Прокуратуры ЯНАО.

Также уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данил Трубицин обратил внимание, что надзорные органы будут контролировать и аттестацию девятых классов. Права несовершеннолетних на непрерывное образование должны быть соблюдены.

Корреспондент URA.RU обратился в окружной департамент образования. Там пояснили, что данный вопрос находится на контроле прокуратуры ЯНАО, так как по стране уже фиксировались случаи массового отказа школ от приема учащихся в десятый класс. «По прогнозам мест в классах универсального профиля в достаточном количестве. В случае нехватки также есть возможность формирования дополнительных классов», — заметили в пресс-службе.

По данным представителя департамента, после выпуска 47% девятиклассников поступают в учреждения среднего профессионального образования, а около 50% идут в десятый класс. Также по статистике информационной системы «Образование Ямала» всего 3% уезжают для поступления в учреждения СПО за пределами ЯНАО.