В Тюмени усилят меры безопасности

В Тюмени в День знаний и в Единый день голосования усилят меры безопасности. Такое решение принял губернатор Александр Моор на заседании областной Антитеррористической комиссии. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Дополнительные меры для обеспечения безопасности будут приняты в Тюменской области в День знаний и Единый день голосования 8 сентября. На всех 112 избирательных участках будут приняты меры для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности», — говорится в сообщении.
В День знаний, который пройдет 2 сентября, и на выборах 8 сентября в Тюмени полиция, Росгвардия и подразделения МЧС будут нести службу в усиленном режиме. Контроль будет осуществлять и на всех местах массового скопления людей.
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В Тюмени в День знаний и в Единый день голосования усилят меры безопасности. Такое решение принял губернатор Александр Моор на заседании областной Антитеррористической комиссии. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Дополнительные меры для обеспечения безопасности будут приняты в Тюменской области в День знаний и Единый день голосования 8 сентября. На всех 112 избирательных участках будут приняты меры для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности», — говорится в сообщении. В День знаний, который пройдет 2 сентября, и на выборах 8 сентября в Тюмени полиция, Росгвардия и подразделения МЧС будут нести службу в усиленном режиме. Контроль будет осуществлять и на всех местах массового скопления людей.