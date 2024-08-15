15 августа 2024

Переправа между городами Салехард и Лабытнанги временно прекратила работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер вновь мешает людям добраться из одного города в другой
Сильный ветер вновь мешает людям добраться из одного города в другой Фото:

Главная переправа ЯНАО вновь прекратила работу, причина — сильный ветер. Об этом сообщили сотрудники окружного дептранспорта.

«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги приостановили работу. Дополнительная информация по номеру диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46» — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В дептранспорта ЯНАО также напомнили, что наблюдать за переправой можно через онлайн-камеры. Видео доступно круглосуточно.

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Главная переправа ЯНАО вновь прекратила работу, причина — сильный ветер. Об этом сообщили сотрудники окружного дептранспорта. «Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги приостановили работу. Дополнительная информация по номеру диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46» — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. В дептранспорта ЯНАО также напомнили, что наблюдать за переправой можно через онлайн-камеры. Видео доступно круглосуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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