Переправа между городами Салехард и Лабытнанги временно прекратила работу

Сильный ветер вновь мешает людям добраться из одного города в другой
Главная переправа ЯНАО вновь прекратила работу, причина — сильный ветер. Об этом сообщили сотрудники окружного дептранспорта.
«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги приостановили работу. Дополнительная информация по номеру диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46» — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
В дептранспорта ЯНАО также напомнили, что наблюдать за переправой можно через онлайн-камеры. Видео доступно круглосуточно.
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