15 августа 2024

В тюменских кафе гостей кормили блюдами из потенциально опасного мяса

В Тюмени пять ресторанов уличили в закупке мяса без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
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В заведениях не имелось сопроводительных документов на мясо
В заведениях не имелось сопроводительных документов на мясо Фото:

В пяти тюменских заведениях общепита гостям подавали блюда из потенциально опасного мяса. Нарушения в кафе выявили специалисты россельхознадзора Тюменской области.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности пяти предприятий общественного питания. Указанные компании закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в ведомстве.

В числе заведений, где выявили нарушения, оказались пять кафе и ресторанов. В этот список вошли:

  • ресторан «Ближе к делу»;
  • ресторан базы отдыха «Волна»;
  • ресторан «Шуша»;
  • кафе «Шаурма по-братски»;
  • гриль-бар «ШашлыкоFF».

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В пяти тюменских заведениях общепита гостям подавали блюда из потенциально опасного мяса. Нарушения в кафе выявили специалисты россельхознадзора Тюменской области. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности пяти предприятий общественного питания. Указанные компании закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в ведомстве. В числе заведений, где выявили нарушения, оказались пять кафе и ресторанов. В этот список вошли:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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