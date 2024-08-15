В тюменских кафе гостей кормили блюдами из потенциально опасного мяса

В пяти тюменских заведениях общепита гостям подавали блюда из потенциально опасного мяса. Нарушения в кафе выявили специалисты россельхознадзора Тюменской области.
«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления установлены нарушения в деятельности пяти предприятий общественного питания. Указанные компании закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в ведомстве.
В числе заведений, где выявили нарушения, оказались пять кафе и ресторанов. В этот список вошли:
- ресторан «Ближе к делу»;
- ресторан базы отдыха «Волна»;
- ресторан «Шуша»;
- кафе «Шаурма по-братски»;
- гриль-бар «ШашлыкоFF».
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