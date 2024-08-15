Мошеннический telegram-бот трудоустраивает вахтовиков от лица ООО «Ямалспецтранс» в Муравленко (ЯНАО). Подозрительную схему раскрыл один из рабочих, который искал вакансию водителя категории «В», сообщает telegram-канал «Вахта/инфо». Руководитель компании «Ямалспецтранс» подтвердил корреспонденту URA.RU, что от его имени неизвестные лица подписывают трудовые договоры. Самое опасное в этой схеме — мошенники получают доступ к персональным данным рабочих.
«Телеграм бот принимает заявки на трудоустройство от лица компании ООО „ЯМАЛСПЕЦТРАНС“ на Западно-Эпасское месторождение (ООО „РН-УВАТНЕФТЕГАЗ“). При запуске бот выдает условия набора, требования к работнику и все выглядит очень даже достойно», — пишет один из участников telegram-канала «Вахта/инфо».
Разбираясь с официальными данными указанных ботом компаний, вахтовик выяснил, что ООО «Ямалспецтранс» (Муравленко) не ведет деятельность и у нее нет подрядного договора с ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ». «Это подтвердил как директор организации, так и дочка „Роснефти“!», — пишет вахтовик. К тому же, мужчине показалась странной слишком высокая зарплата — 170 тысяч рублей в месяц для водителя категории «В».
Также автор поста сообщает, что мошенники выуживают персональные данные работников, в ответ присылая ненастоящие справки о трудоустройстве. Затем оформляют «допуск» на объекты «Роснефти».
«Мне сейчас нужно готовить на вас пакет документов по трудоустройству, допуски, пропуски на объект. Для этого я запросила у вас документы (паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права, документы об образовании, банковские реквизиты). В электронном виде пришлю все документы (в том числе трудовой договор), вы ознакамливаетесь, если все корректно, подписываете, отправляете фото», — пишет бот.
Переписка кажется достоверной, потому что мошенники запрашивают размеры обуви и одежды, обещают встретить на КПП объекта и оформить пропуск, заселить в общежитие. «Мы являемся подрядной организацией, работаем на 16 месторождениях, в штате более 120 водителей, текучки кадров у нас как таковой нет», — пишет бот, пытаясь развеять нарастающие сомнения вахтовика.
Агентство URA.RU запросило информацию в ООО «Ямалспецтранс». По словам руководителя муравленковского предприятия Сергея Цыцоры, он знает о том, что мошенники от его имени пытаются устроить в компанию вахтовых рабочих.
«Это мошеннический бот. Я уже и в правоохранительные органы своего юриста направлял, но там нам ответили, что жалоб как таковых нет. Мне лично вчера два человека звонили, позавчера один звонил и скинул мне переписку с этим чат-ботом и трудовой договор под моим юридическим адресом, моей фамилией», — сообщил Сергей Цыцора в беседе с корреспондентом агентства.
Директор компании «Ямалспецтранс» рассказал также, что занимается грузоперевозками, но на других своих предприятиях. «Эта компания у меня резервная, я не веду по ней деятельность. Занимаюсь грузоперевозками. Вакансий водителей на категории „В“ у меня нет», — сказал он. Если от лица компании будут обмануты граждане, Цыцора намерен направить заявление в правоохранительные органы.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Надыма вычислил мошенников и решил пообщаться с ними подольше по телефону, чтобы выяснить их «схему» действий. Он рассказал в социальных сетях, что фальшивый оператор не выдержала разговора и прекратила звонок.
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