13 августа 2024

Мошенники не выдержали длительного разговора с жителем ЯНАО

Житель Надыма обхитрил злоумышленницу по телефону
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине позвонили по телефону, чтобы разведать его данные
Мужчине позвонили по телефону, чтобы разведать его данные Фото:

Житель Надыма вычислил мошенников и решил пообщаться с ними подольше по телефону, чтобы выяснить их «схему» действий. Он рассказал в социальных сетях, что фальшивый оператор не выдержала разговора и прекратила звонок.

«Не первый раз поступают звонки от якобы оператора „МегаФона“ с вопросом продления договора на пользование номером. 21 минуту я беседовал со „специалисткой“, в итоге она первая проложила трубку», — написал Валентин Неслышащий в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.

Он рассказал, когда пользователь соглашается продлить договор, то мошенник присылает СМС из Госуслуг с паролем для восстановления доступа к личным данным — именно этот пароль необходим мошенникам. «Если вы все-таки дали код от Госуслуг, то первым делом мошенники сменят ваш пароль, затем, пользуясь вашей учетной записью, наберут несколько микрозаймов», — добавила Елена Ещеркина в комментариях к посту.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу компании «МегаФон». На момент публикации новости ответа не поступило.

Чтобы защититься от телефонных мошенников нужно:

  • Не сообщать конфиденциальную информацию.
  • Не следовать инструкциям злоумышленников.
  • Прерывать разговор.
  • Позвонить в службу поддержки той организации, от имени которой к вам обращались.

В случае, если вы стали жертвой финансовых махинаций необходимо:

  • Заблокируйте свою карту или счет.
  • Обратитесь в банк.
  • Подать заявление в полицию.

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Житель Надыма вычислил мошенников и решил пообщаться с ними подольше по телефону, чтобы выяснить их «схему» действий. Он рассказал в социальных сетях, что фальшивый оператор не выдержала разговора и прекратила звонок. «Не первый раз поступают звонки от якобы оператора „МегаФона“ с вопросом продления договора на пользование номером. 21 минуту я беседовал со „специалисткой“, в итоге она первая проложила трубку», — написал Валентин Неслышащий в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK. Он рассказал, когда пользователь соглашается продлить договор, то мошенник присылает СМС из Госуслуг с паролем для восстановления доступа к личным данным — именно этот пароль необходим мошенникам. «Если вы все-таки дали код от Госуслуг, то первым делом мошенники сменят ваш пароль, затем, пользуясь вашей учетной записью, наберут несколько микрозаймов», — добавила Елена Ещеркина в комментариях к посту. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу компании «МегаФон». На момент публикации новости ответа не поступило. Чтобы защититься от телефонных мошенников нужно: В случае, если вы стали жертвой финансовых махинаций необходимо:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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