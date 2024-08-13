Житель Надыма вычислил мошенников и решил пообщаться с ними подольше по телефону, чтобы выяснить их «схему» действий. Он рассказал в социальных сетях, что фальшивый оператор не выдержала разговора и прекратила звонок.
«Не первый раз поступают звонки от якобы оператора „МегаФона“ с вопросом продления договора на пользование номером. 21 минуту я беседовал со „специалисткой“, в итоге она первая проложила трубку», — написал Валентин Неслышащий в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
Он рассказал, когда пользователь соглашается продлить договор, то мошенник присылает СМС из Госуслуг с паролем для восстановления доступа к личным данным — именно этот пароль необходим мошенникам. «Если вы все-таки дали код от Госуслуг, то первым делом мошенники сменят ваш пароль, затем, пользуясь вашей учетной записью, наберут несколько микрозаймов», — добавила Елена Ещеркина в комментариях к посту.
Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу компании «МегаФон». На момент публикации новости ответа не поступило.
Чтобы защититься от телефонных мошенников нужно:
- Не сообщать конфиденциальную информацию.
- Не следовать инструкциям злоумышленников.
- Прерывать разговор.
- Позвонить в службу поддержки той организации, от имени которой к вам обращались.
В случае, если вы стали жертвой финансовых махинаций необходимо:
- Заблокируйте свою карту или счет.
- Обратитесь в банк.
- Подать заявление в полицию.
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