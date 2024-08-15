Судимым курганцам предлагают зарабатывать до 3,4 миллиона рублей в год

16 августа 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Судимых курганцев приглашают заключать контракты с ВС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Судимые жители Курганской области могут заработать до 3,4 миллиона рублей, если заключат контракт с Вооруженными Силами РФ для участия в зоне спецоперации. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. «Пункт отбора в Кургане приглашает граждан на военную службу по контракту в ВС РФ. В том числе на военную службу по контракту приглашаются граждане, имеющие судимость. Для комплектования медицинских специальностей приглашаются женщины с образованием. Гарантированный доход за один год контракта при участии в СВО не менее 3 370 000 рублей», — говорится в сообщении. Воинскую должность для граждан подбирают в индивидуальном порядке. Единовременная выплата при заключении контракта составляет 850 000 рублей. Со второго месяца при участив зоне спецоперации денежное довольствие от 210 000 рублей. Для военнослужащих также имеются надбавки за уничтоженную технику противника. Льготы и гарантии от государства распространяются на бойцов и членов их семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судимые жители Курганской области могут заработать до 3,4 миллиона рублей, если заключат контракт с Вооруженными Силами РФ для участия в зоне спецоперации. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. «Пункт отбора в Кургане приглашает граждан на военную службу по контракту в ВС РФ. В том числе на военную службу по контракту приглашаются граждане, имеющие судимость. Для комплектования медицинских специальностей приглашаются женщины с образованием. Гарантированный доход за один год контракта при участии в СВО не менее 3 370 000 рублей», — говорится в сообщении. Воинскую должность для граждан подбирают в индивидуальном порядке. Единовременная выплата при заключении контракта составляет 850 000 рублей. Со второго месяца при участив зоне спецоперации денежное довольствие от 210 000 рублей. Для военнослужащих также имеются надбавки за уничтоженную технику противника. Льготы и гарантии от государства распространяются на бойцов и членов их семей.