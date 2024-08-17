Украина нанесла новый удар в районе ТЦ «Галактика» в Донецке

17 августа 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Четыре снаряда упали в районе ТЦ «Галактика» в Донецке, заявили в СМИ (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали торговый центр «Галактика» в Донецке ВСУ повторно обстреляли район ТЦ «Галактика» в Донецке. Там упало четыре «натовских» снаряда. Об этом сообщили российские СМИ. «Два снаряда „натовского“ калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили», — заявили РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По их данным, еще два снаряда разорвались около многоквартирного дома и выбили в нем все остекление с первого по пятый этаж. Новость по теме Что происходит у торгового центра в Донецке, куда ударили ВСУ. Фоторепортаж В результате обстрела ТЦ «Галактика» 16 августа в здании начался пожар, пострадали 11 человек, в том числе один подросток. Под ударом также оказалась донецкая Центральная городская больница №14. СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ВСУ по статье 205 УК РФ о совершении теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ повторно обстреляли район ТЦ «Галактика» в Донецке. Там упало четыре «натовских» снаряда. Об этом сообщили российские СМИ. «Два снаряда „натовского“ калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили», — заявили РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По их данным, еще два снаряда разорвались около многоквартирного дома и выбили в нем все остекление с первого по пятый этаж. В результате обстрела ТЦ «Галактика» 16 августа в здании начался пожар, пострадали 11 человек, в том числе один подросток. Под ударом также оказалась донецкая Центральная городская больница №14. СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ВСУ по статье 205 УК РФ о совершении теракта.