Украина нанесла новый удар в районе ТЦ «Галактика» в Донецке

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Четыре снаряда упали в районе ТЦ «Галактика» в Донецке, заявили в СМИ (архивное фото) Фото:
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ВСУ атаковали торговый центр «Галактика» в Донецке

ВСУ повторно обстреляли район ТЦ «Галактика» в Донецке. Там упало четыре «натовских» снаряда. Об этом сообщили российские СМИ.

«Два снаряда „натовского“ калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили», — заявили РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По их данным, еще два снаряда разорвались около многоквартирного дома и выбили в нем все остекление с первого по пятый этаж.

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Что происходит у торгового центра в Донецке, куда ударили ВСУ. Фоторепортаж

В результате обстрела ТЦ «Галактика» 16 августа в здании начался пожар, пострадали 11 человек, в том числе один подросток. Под ударом также оказалась донецкая Центральная городская больница №14. СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ВСУ по статье 205 УК РФ о совершении теракта.

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ВСУ повторно обстреляли район ТЦ «Галактика» в Донецке. Там упало четыре «натовских» снаряда. Об этом сообщили российские СМИ. «Два снаряда „натовского“ калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили», — заявили РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По их данным, еще два снаряда разорвались около многоквартирного дома и выбили в нем все остекление с первого по пятый этаж. В результате обстрела ТЦ «Галактика» 16 августа в здании начался пожар, пострадали 11 человек, в том числе один подросток. Под ударом также оказалась донецкая Центральная городская больница №14. СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ВСУ по статье 205 УК РФ о совершении теракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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