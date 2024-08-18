Россиян предупредили о сильной магнитной буре

На Земле началась сильная магнитная буря класса G3
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Магнитная буря усилилась на Земле
Магнитная буря усилилась на Земле Фото:

На Земле началась сильная магнитная буря класса G3. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня вечером на Земле началась магнитная буря. Индекс состояния геомагнитного поля превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали, и... магнитная буря стала сильной, класса G3», — написал Леус у себя в telegram-канале.

На Земле ожидалась магнитная буря 17 августа. Об этом сообщали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики. Они также предупредили, что магнитосфера Земли останется «возбужденной» до конца дня 18 августа, несмотря на снижение интенсивности бури.

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На Земле началась сильная магнитная буря класса G3. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Сегодня вечером на Земле началась магнитная буря. Индекс состояния геомагнитного поля превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали, и... магнитная буря стала сильной, класса G3», — написал Леус у себя в telegram-канале. На Земле ожидалась магнитная буря 17 августа. Об этом сообщали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики. Они также предупредили, что магнитосфера Земли останется «возбужденной» до конца дня 18 августа, несмотря на снижение интенсивности бури.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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