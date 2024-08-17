Нашелся пенсионер, над которым издевались ВСУ: главное об украинской атаке к утру 18 августа

Дочь подвергшегося издевкам ВСУ пенсионера обрадовалась тому, что он жив

18 августа 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

ВСУ вторглись в Курскую область Фото: Официальный сайт президента Украины Нашелся пенсионер из Курской области, над которым издевались украинские боевики. Дочь опознала отца по опубликованному ранее видео. Подробнее о происшествии и ситуации в регионе — в материале URA.RU. Переживший издевки боевиков ВСУ нашелся Родственники 74-летнего пенсионера рассказали, что он пропал 6 августа. Утром того же дня ВСУ напали на Курскую область. Позже российский военкор Алексндр Коц опубликовал видео, на котором солдаты с элементами формы немецких военнослужащих времен Второй мировой войны, имитируя немецкую речь, пренебрежительно высказывались в адрес пожилого мужчины, проходившего мимо. Украинское МВД выложило видео с ним в субботу, 17 августа. Мужчина заявил, что здоров, а его жизни ничего не угрожает. По словам пенсионера, он несколько дней блуждал по улицам и был вынужден спать на обочине. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацию попали 28 населенных пунктов, где проживает 2 000 человек Фото: Официальный портал Киева Против украинских солдат возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку военных, которые издевались над российским пенсионером. Появилась информация, что личность одного из боевиков ВСУ установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области. Реакция дочери Светлана Петренко опознала отца — Александра — по видео. Она увидела опубликованные кадры с ним. Женщина пояснила журналистам, что очень рада, что ее папа живой. Теперь у нее появилась хоть какая-то надежда, что семья воссоединится с пропавшим. Потери ВСУ под Курском Киев за время боев в Курской области потерял 3 160 военных. Также ВСУ лишились 44 танков, 43 бронетранспортеров, 244 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и шесть установок РСЗО Himars. По данным Минобороны РФ боестолкновения продолжаются до сих пор. В спецназе «Ахмат» заявили, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен. Ранее командир формирования, генерал-майор Апти Алаудинов докладывал об истощении ВСУ под Курском. ВС РФ планомерно выдавливают украинских боевиков с занятых позиций Фото: NIDS/NATO Multimedia Library ВСУ хотят прикрыться за мирными жителями Ряд российских военных обозревателей высказали предположение, что ВСУ планируют использовать жителей Курской области в качестве живого щита. Боевики заминировали поля и дороги во многих населенных пунктах на линии соприкосновения с ВС РФ. Официально данная информация не подтверждалась. При этом были оставлены коридоры для безопасного вывода войск, подчеркивают эксперты. Подобную тактику Киев использовал при обороне Авдеевки, Бахмута и Харьковской области. Иностранных журналистов отозвали из-под Курска Итальянская RAI отозвала своих журналистов после репортажа, снятого в Курской области. При этом руководство телерадиокомпании заявило, что не считает материал нарушением международного права, а мера нужна для безопасности корреспондентов. Сюжет вышел на канале TG1. На видео — поврежденная украинская техника и общение с жителями Суджи. После ФСБ России возбудила уголовное дело против иностранных журналистов. Следом посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в Курскую область. Как видят ситуацию власти Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал, что обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. Он подчеркнул, что российские военные продолжают уничтожать украинские подразделения на территории. Алаудинов назвал ситуацию сложной, но контролируемой. По его словам, ВСУ пытаются безуспешно прорваться на территории, где расположились солдаты ВС РФ. Эксперты предполагают, что ВС РФ вскоре смогут перейти в контрнаступление и вышвырнуть врага из Курской области Фото: Министерство обороны Украины Заявление Минобороны о готовящейся провокации Киева По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ВСУ сейчас готовят серию ударов по Курской и Запорожской АЭС. Предположительно, это делается, чтобы обвинить Россию в самоподрыве. В Минобороны РФ заявили, что серьезно относятся к сообщениям о готовящемся нападении. Ведомство пообещало жесткие ответные меры в случае, если Украина приступит к исполнению своих планов. ВС РФ сорвали новое наступление Российские войска 17 августа сорвали новое наступление ВСУ. Боевики попытались провести прорывы у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлен. По сообщению Москвы, атаки были успешно отражены силами ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нашелся пенсионер из Курской области, над которым издевались украинские боевики. Дочь опознала отца по опубликованному ранее видео. Подробнее о происшествии и ситуации в регионе — в материале URA.RU. Родственники 74-летнего пенсионера рассказали, что он пропал 6 августа. Утром того же дня ВСУ напали на Курскую область. Позже российский военкор Алексндр Коц опубликовал видео, на котором солдаты с элементами формы немецких военнослужащих времен Второй мировой войны, имитируя немецкую речь, пренебрежительно высказывались в адрес пожилого мужчины, проходившего мимо. Украинское МВД выложило видео с ним в субботу, 17 августа. Мужчина заявил, что здоров, а его жизни ничего не угрожает. По словам пенсионера, он несколько дней блуждал по улицам и был вынужден спать на обочине. Против украинских солдат возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку военных, которые издевались над российским пенсионером. Появилась информация, что личность одного из боевиков ВСУ установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области. Светлана Петренко опознала отца — Александра — по видео. Она увидела опубликованные кадры с ним. Женщина пояснила журналистам, что очень рада, что ее папа живой. Теперь у нее появилась хоть какая-то надежда, что семья воссоединится с пропавшим. Киев за время боев в Курской области потерял 3 160 военных. Также ВСУ лишились 44 танков, 43 бронетранспортеров, 244 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и шесть установок РСЗО Himars. По данным Минобороны РФ боестолкновения продолжаются до сих пор. В спецназе «Ахмат» заявили, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен. Ранее командир формирования, генерал-майор Апти Алаудинов докладывал об истощении ВСУ под Курском. Ряд российских военных обозревателей высказали предположение, что ВСУ планируют использовать жителей Курской области в качестве живого щита. Боевики заминировали поля и дороги во многих населенных пунктах на линии соприкосновения с ВС РФ. Официально данная информация не подтверждалась. При этом были оставлены коридоры для безопасного вывода войск, подчеркивают эксперты. Подобную тактику Киев использовал при обороне Авдеевки, Бахмута и Харьковской области. Итальянская RAI отозвала своих журналистов после репортажа, снятого в Курской области. При этом руководство телерадиокомпании заявило, что не считает материал нарушением международного права, а мера нужна для безопасности корреспондентов. Сюжет вышел на канале TG1. На видео — поврежденная украинская техника и общение с жителями Суджи. После ФСБ России возбудила уголовное дело против иностранных журналистов. Следом посла Италии вызывали в российский МИД и выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в Курскую область. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал, что обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. Он подчеркнул, что российские военные продолжают уничтожать украинские подразделения на территории. Алаудинов назвал ситуацию сложной, но контролируемой. По его словам, ВСУ пытаются безуспешно прорваться на территории, где расположились солдаты ВС РФ. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ВСУ сейчас готовят серию ударов по Курской и Запорожской АЭС. Предположительно, это делается, чтобы обвинить Россию в самоподрыве. В Минобороны РФ заявили, что серьезно относятся к сообщениям о готовящемся нападении. Ведомство пообещало жесткие ответные меры в случае, если Украина приступит к исполнению своих планов. Российские войска 17 августа сорвали новое наступление ВСУ. Боевики попытались провести прорывы у сел Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлен. По сообщению Москвы, атаки были успешно отражены силами ВС РФ.