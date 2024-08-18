В Киеве заявили о тяжелой для ВСУ ситуации на покровском направлении в ДНР

Верещук объявила об эвакуации с подконтрольных Киеву территорий ДНР

18 августа 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Жителей Красноармейска, Димитрова и Селидово призвали уезжать из небезопасных районов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Из-за ухудшения ситуации на покровском направлении жителей населенных пунктов Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово призвали эвакуироваться. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — пишет Вищук в своем telegram-канале. Такое решение было принято из-за приближения линии боевого фронта к этим территориям. Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР. В этом же направлении российская армия начала штурм Торецка с разных сторон. Им удалось взять под контроль также Сергеевку, Лисничное и Ивановку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за ухудшения ситуации на покровском направлении жителей населенных пунктов Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово призвали эвакуироваться. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — пишет Вищук в своем telegram-канале. Такое решение было принято из-за приближения линии боевого фронта к этим территориям. Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР. В этом же направлении российская армия начала штурм Торецка с разных сторон. Им удалось взять под контроль также Сергеевку, Лисничное и Ивановку.