В Киеве заявили о тяжелой для ВСУ ситуации на покровском направлении в ДНР

Из-за ухудшения ситуации на покровском направлении жителей населенных пунктов Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово призвали эвакуироваться. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — пишет Вищук в своем telegram-канале. Такое решение было принято из-за приближения линии боевого фронта к этим территориям.
Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР. В этом же направлении российская армия начала штурм Торецка с разных сторон. Им удалось взять под контроль также Сергеевку, Лисничное и Ивановку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.