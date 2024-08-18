В Киеве заявили о тяжелой для ВСУ ситуации на покровском направлении в ДНР

Верещук объявила об эвакуации с подконтрольных Киеву территорий ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, наемник, дрг,  stock
Жителей Красноармейска, Димитрова и Селидово призвали уезжать из небезопасных районов Фото:
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Из-за ухудшения ситуации на покровском направлении жителей населенных пунктов Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово призвали эвакуироваться. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — пишет Вищук в своем telegram-канале. Такое решение было принято из-за приближения линии боевого фронта к этим территориям.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР. В этом же направлении российская армия начала штурм Торецка с разных сторон. Им удалось взять под контроль также Сергеевку, Лисничное и Ивановку.

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Из-за ухудшения ситуации на покровском направлении жителей населенных пунктов Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово призвали эвакуироваться. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — пишет Вищук в своем telegram-канале. Такое решение было принято из-за приближения линии боевого фронта к этим территориям. Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР. В этом же направлении российская армия начала штурм Торецка с разных сторон. Им удалось взять под контроль также Сергеевку, Лисничное и Ивановку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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