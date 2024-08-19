Кандидата в гордуму Челябинска Корнева нокаутировали на встрече с избирателями

Депутат челябинской думы Владимир Корнев попал в драку в поселке Аэропорт

19 августа 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Эсер Владимир Корнев пытался прорваться на праздник «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Кандидат в гордуму Челябинска от «Справедливой России», действующий депутат Владимир Корнев получил удар на празднике, который проводили конкуренты-единороссы. Придя в себя, народный избранник пригрозил пожаловаться в полицию и покинул место событий, сообщил 19 августа URA.RU очевидец произошедшего. «Праздник в поселке Аэропорт 18 августа был приурочен ко Дню воздушного флота. Корнев пытался сорвать мероприятие, оскорблял присутствующих и требовал пропустить его людей для раздачи листовок. В итоге он начал изъясняться нецензурной бранью и кинулся на людей с кулаками, но получил пощечину и повалился на землю — в этот момент с него даже слетели ботинки, а люди зааплодировали», — рассказал URA.RU участник мероприятия. После этого, по его словам, спровоцировавший потасовку депутат пригрозил всем полицией и предпочел покинуть праздник. Сам Корнев подтвердил URA.RU, что факт потасовки имел место. Однако его видение конфликта отличается от сведений очевидцев. «Праздник проводился на бюджетные деньги, а бюджетные деньги выделяются депутатами, поэтому я имел все основания для того, чтобы присутствовать там и общаться с населением. Группа маргиналов с наколками в количестве 10-15 человек пытались провоцировать меня на драку, стараясь ударить в лицо. Однако эти удары не достигли цели благодаря моей спортивной подготовке. Я заламывал руки нападавшим при попытках меня ударить, а одному из них дал леща», — сообщил Корнев. После этого, по словам депутата, он пошел работать с избирателями дальше. Это не первый инцидент с участием Корнева. В марте 2022 года после заседания Металлургического райсовета он напал на руководителя районной ячейки «Справедливой России» Рашида Гарипова: драка попала на видео. Корнев заявил, что перед этим однопартиец избил его до потери сознания в другом кабинете. В октябре 2023 года эсера, после неоднократных замечаний судьи о недопустимом поведении, силой вывели из зала приставы. Сначала он обвинил в произошедшем политических оппонентов, но потом публично извинился, когда скандал дошел до гордумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в гордуму Челябинска от «Справедливой России», действующий депутат Владимир Корнев получил удар на празднике, который проводили конкуренты-единороссы. Придя в себя, народный избранник пригрозил пожаловаться в полицию и покинул место событий, сообщил 19 августа URA.RU очевидец произошедшего. «Праздник в поселке Аэропорт 18 августа был приурочен ко Дню воздушного флота. Корнев пытался сорвать мероприятие, оскорблял присутствующих и требовал пропустить его людей для раздачи листовок. В итоге он начал изъясняться нецензурной бранью и кинулся на людей с кулаками, но получил пощечину и повалился на землю — в этот момент с него даже слетели ботинки, а люди зааплодировали», — рассказал URA.RU участник мероприятия. После этого, по его словам, спровоцировавший потасовку депутат пригрозил всем полицией и предпочел покинуть праздник. Сам Корнев подтвердил URA.RU, что факт потасовки имел место. Однако его видение конфликта отличается от сведений очевидцев. «Праздник проводился на бюджетные деньги, а бюджетные деньги выделяются депутатами, поэтому я имел все основания для того, чтобы присутствовать там и общаться с населением. Группа маргиналов с наколками в количестве 10-15 человек пытались провоцировать меня на драку, стараясь ударить в лицо. Однако эти удары не достигли цели благодаря моей спортивной подготовке. Я заламывал руки нападавшим при попытках меня ударить, а одному из них дал леща», — сообщил Корнев. После этого, по словам депутата, он пошел работать с избирателями дальше. Это не первый инцидент с участием Корнева. В марте 2022 года после заседания Металлургического райсовета он напал на руководителя районной ячейки «Справедливой России» Рашида Гарипова: драка попала на видео. Корнев заявил, что перед этим однопартиец избил его до потери сознания в другом кабинете. В октябре 2023 года эсера, после неоднократных замечаний судьи о недопустимом поведении, силой вывели из зала приставы. Сначала он обвинил в произошедшем политических оппонентов, но потом публично извинился, когда скандал дошел до гордумы.