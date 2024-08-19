Прошение о помиловании отца Сергия поступило свердловскому омбудсмену

19 августа 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Судьба отца Сергия может решиться в ближайшие месяцы Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой поступило прошение о помиловании от бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (настоящее имя — Николай Романов). Информацию URA.RU сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека. «Прошение от [отца Сергия] Романова поступило, начинаем регистрацию. Оно будет рассмотрено нашей комиссией по помилованию в установленном законом порядке», — сказали в аппарате омбудсмена. Как пояснила корреспонденту Татьяна Мерзлякова, на изучение материалов у аппарата есть месяц. В этот период комиссия должна вынести свое заключение — положительное либо отрицательное, которое будет передано на подпись губернатору Евгению Куйвашеву. Далее прошение поступит в администрацию президента, где его тоже рассмотрят. И лишь после всех этих необходимых процедур ходатайство ляжет на стол главы РФ Владимира Путина. Новость по теме «Обрили голову и бороду»: первое интервью отца Сергия из колонии Нижнего Тагила «Президент может поступить по-своему: согласиться с нами или не согласиться, в любом случае последнее слово за Путиным. Только он решает, будет ли помилован человек. Но обычно расхождений у нас не бывает. Например, в последний раз, в марте, были подписаны сразу три прошения на помилование от трех женщин», — объяснила Мерзлякова. Прошение о помиловании отец Сергий подал в июле, агентство публиковало его текст без купюр. В своем ходатайстве бывший священник заявил о раскаянии и попросил прощения у всех россиян. Позже, в августе, Романов написал обращение и к патриарху Кириллу.



Экс-схиигумен был приговорен к шести годам и 11 месяцам лишения свободы за экстремизм, склонение к суициду и нарушение права на свободу вероисповедания. Более половины полученного срока он уже отбыл. В настоящее время Романов содержится в ИК-13 в Нижнем Тагиле. Оттуда он дал первое интервью, в котором рассказал об отношениях с сокамерниками и планах на будущее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой поступило прошение о помиловании от бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (настоящее имя — Николай Романов). Информацию URA.RU сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека. «Прошение от [отца Сергия] Романова поступило, начинаем регистрацию. Оно будет рассмотрено нашей комиссией по помилованию в установленном законом порядке», — сказали в аппарате омбудсмена. Как пояснила корреспонденту Татьяна Мерзлякова, на изучение материалов у аппарата есть месяц. В этот период комиссия должна вынести свое заключение — положительное либо отрицательное, которое будет передано на подпись губернатору Евгению Куйвашеву. Далее прошение поступит в администрацию президента, где его тоже рассмотрят. И лишь после всех этих необходимых процедур ходатайство ляжет на стол главы РФ Владимира Путина. «Президент может поступить по-своему: согласиться с нами или не согласиться, в любом случае последнее слово за Путиным. Только он решает, будет ли помилован человек. Но обычно расхождений у нас не бывает. Например, в последний раз, в марте, были подписаны сразу три прошения на помилование от трех женщин», — объяснила Мерзлякова. Прошение о помиловании отец Сергий подал в июле, агентство публиковало его текст без купюр. В своем ходатайстве бывший священник заявил о раскаянии и попросил прощения у всех россиян. Позже, в августе, Романов написал обращение и к патриарху Кириллу. Экс-схиигумен был приговорен к шести годам и 11 месяцам лишения свободы за экстремизм, склонение к суициду и нарушение права на свободу вероисповедания. Более половины полученного срока он уже отбыл. В настоящее время Романов содержится в ИК-13 в Нижнем Тагиле. Оттуда он дал первое интервью, в котором рассказал об отношениях с сокамерниками и планах на будущее.