19 августа 2024

Курганцам станет проще справляться с активизировавшимися комарами

Синоптик Винштейн планирует рассчитать вероятность активности комаров в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Насекомые. Курган, комар
Илья Винштейн пообещал публиковать отчеты о комарах со следующего года Фото:

В Кургане при помощи нейросети будет рассчитываться вероятность активности комаров. О новом параметре в прогнозе рассказал народный синоптик Илья Винштейн.

«С 1 мая 2025 года планирую внедрить новый параметр в прогноз на 24 часа. Это вероятность активности комаров. Формула была разработана совместно с нейросетью ChatGPT и адаптирована под Курган», — написал синоптик в своем telegram-канале. Расчет будет учитывать температуру воздуха, относительную влажность, скорость ветра и состояние осадков.

Ранее URA.RU писало о сотнях черных летающих жуков, которые атаковали курганский кинотеатр «Россия». Позже в небе над областным центром был замечен самолет, распыляющий средство против мошек и комаров, появившихся в большом количестве после паводка.

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В Кургане при помощи нейросети будет рассчитываться вероятность активности комаров. О новом параметре в прогнозе рассказал народный синоптик Илья Винштейн. «С 1 мая 2025 года планирую внедрить новый параметр в прогноз на 24 часа. Это вероятность активности комаров. Формула была разработана совместно с нейросетью ChatGPT и адаптирована под Курган», — написал синоптик в своем telegram-канале. Расчет будет учитывать температуру воздуха, относительную влажность, скорость ветра и состояние осадков. Ранее URA.RU писало о сотнях черных летающих жуков, которые атаковали курганский кинотеатр «Россия». Позже в небе над областным центром был замечен самолет, распыляющий средство против мошек и комаров, появившихся в большом количестве после паводка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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