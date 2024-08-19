Курганцам станет проще справляться с активизировавшимися комарами

Синоптик Винштейн планирует рассчитать вероятность активности комаров в Кургане

20 августа 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Илья Винштейн пообещал публиковать отчеты о комарах со следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане при помощи нейросети будет рассчитываться вероятность активности комаров. О новом параметре в прогнозе рассказал народный синоптик Илья Винштейн. «С 1 мая 2025 года планирую внедрить новый параметр в прогноз на 24 часа. Это вероятность активности комаров. Формула была разработана совместно с нейросетью ChatGPT и адаптирована под Курган», — написал синоптик в своем telegram-канале. Расчет будет учитывать температуру воздуха, относительную влажность, скорость ветра и состояние осадков. Ранее URA.RU писало о сотнях черных летающих жуков, которые атаковали курганский кинотеатр «Россия». Позже в небе над областным центром был замечен самолет, распыляющий средство против мошек и комаров, появившихся в большом количестве после паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане при помощи нейросети будет рассчитываться вероятность активности комаров. О новом параметре в прогнозе рассказал народный синоптик Илья Винштейн. «С 1 мая 2025 года планирую внедрить новый параметр в прогноз на 24 часа. Это вероятность активности комаров. Формула была разработана совместно с нейросетью ChatGPT и адаптирована под Курган», — написал синоптик в своем telegram-канале. Расчет будет учитывать температуру воздуха, относительную влажность, скорость ветра и состояние осадков. Ранее URA.RU писало о сотнях черных летающих жуков, которые атаковали курганский кинотеатр «Россия». Позже в небе над областным центром был замечен самолет, распыляющий средство против мошек и комаров, появившихся в большом количестве после паводка.