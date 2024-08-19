Курганцам станет проще справляться с активизировавшимися комарами

В Кургане при помощи нейросети будет рассчитываться вероятность активности комаров. О новом параметре в прогнозе рассказал народный синоптик Илья Винштейн.
«С 1 мая 2025 года планирую внедрить новый параметр в прогноз на 24 часа. Это вероятность активности комаров. Формула была разработана совместно с нейросетью ChatGPT и адаптирована под Курган», — написал синоптик в своем telegram-канале. Расчет будет учитывать температуру воздуха, относительную влажность, скорость ветра и состояние осадков.
Ранее URA.RU писало о сотнях черных летающих жуков, которые атаковали курганский кинотеатр «Россия». Позже в небе над областным центром был замечен самолет, распыляющий средство против мошек и комаров, появившихся в большом количестве после паводка.
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В Кургане при помощи нейросети будет рассчитываться вероятность активности комаров. О новом параметре в прогнозе рассказал народный синоптик Илья Винштейн. «С 1 мая 2025 года планирую внедрить новый параметр в прогноз на 24 часа. Это вероятность активности комаров. Формула была разработана совместно с нейросетью ChatGPT и адаптирована под Курган», — написал синоптик в своем telegram-канале. Расчет будет учитывать температуру воздуха, относительную влажность, скорость ветра и состояние осадков. Ранее URA.RU писало о сотнях черных летающих жуков, которые атаковали курганский кинотеатр «Россия». Позже в небе над областным центром был замечен самолет, распыляющий средство против мошек и комаров, появившихся в большом количестве после паводка.